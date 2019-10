Novým prezidentom Tuniska bude Kajs Saíd

Tuniská volička hádže do urny svoj hlas počas hlasovania v 2.kole prezidentských volieb vo volebnej miestnosti v Tunise 13. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 14. októbra (TASR) - Za "lekciu pre celý svet" označil v nedeľu večer konzervatívny akademik Kajs Saíd druhé kolo prezidentských volieb v Tunisku, v ktorom podľa prognóz zvíťazil so ziskom 72,53 percenta hlasov. Jeho súper, mediálny magnát Nabíl Karawí, utrpel zdrvujúcu porážku, keď dostal len 27,5 percenta hlasov, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na prieskum spoločnosti Emrhod Consulting.vyhlásil 61-ročný Saíd na tlačovej konferencii a zdôraznil, že štát bude naďalej plniť svoje záväzky a dodržiavať všetky pravidlá.povedal ďalej Saíd.Prieskum inštitútu Sigma ukázal, že Saída volilo okolo 90 percent ľudí vo vekovej kategórii od 18 do 25 rokov. Vo vekovej kategórii nad 60 rokov mu dalo hlasy len 49 percent voličov.Približne 7,2 milióna registrovaných voličov mohlo svoje hlasy odovzdať vo viac ako 4500 volebných miestnostiach, ktoré boli otvorené desať hodín.V prvom kole prezidentských volieb z 15. septembra zvíťazil odborník na ústavné právo Saíd so ziskom 18,4 percenta hlasov pred Karawím, ktorý dostal 15,6 percenta hlasov.Karawího nová strana Srdce Tuniska skončila pred týždňom druhá v parlamentných voľbách. Saída podporuje umiernená islamistická Strana obrody (an-Nahda), ktorá bude najväčším subjektom v novom parlamente.Akademik Saíd presadzuje radikálnu decentralizáciu moci s uplatňovaním lokálnej demokracie a možnosti odvolať volených predstaviteľov počas výkonu ich mandátov.Karawí (56) zdôvodnil svoj neúspech skutočnosťou, že iba štyri dni pred druhým kolom prezidentských volieb ho prepustili z vyšetrovacej väzby, kde sa ocitol pre podozrenia z daňových únikov a prania špinavých peňazí.Druhé slobodné prezidentské voľby v Tunisku od revolúcie z roku 2011, pri ktorej zosadili dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího, sa konali predčasne po júlovej smrti prvého demokraticky zvoleného prezidenta Bádžího Káida Sabsího.