Novým šéfom NASES sa zrejme stane jeden z 18 kandidátov, Remišová hovorí o transparentnom procese

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na pozíciu generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa prihlásilo 18 kandidátov. Informovala o tom vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že výberové konanie na túto pozíciu začína v utorok.Všetci kandidáti museli vopred súhlasiť s tým, že ich vízie a prezentácie budú zverejnené. Rezort do výberového procesu zapojil tiež štyri odborné organizácie z IT sektora."My sme spravili maximum, aby bol výberový proces transparentný a napĺňame tým cieľ robiť výberové konania profesionálnym a otvoreným spôsobom,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, pod ktorej rezort NASES spadá.Vicepremiérka Remišová výberové konanie na nového šéfa agentúry vyhlásila 29. júna a uchádzači mohli prihlášky zasielať do 13. júla.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby plní úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti. Prevádzkuje napríklad vládnu sieť Govnet a Ústredný portál verejnej správy - slovensko.sk. Od 17. júna je riadením NASES poverená Jana Galová.