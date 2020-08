Prešov odmieta uhradiť za záchranné práce spojené s výbuchom plynu vyše 200-tisícovú faktúru

Druhú faktúru mesto firme vrátilo

Firma musí údajne rozpredávať majetok

Súpis vykonaných prác je zostavený nesprávne

Pri nehode zahynulo osem ľudí

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov zaplatí za záchranné práce súvisiace s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici firme Matijka, s.r.o. 781 029,08 eura s DPH. Ide o celkové náklady na asanáciu spodných podlaží zničeného bytového domu, triedenie a odvoz sutín a ich uloženie na skládke odpadov Petrovce – Hanušovce, ktoré radnica uznala na základe záverov Znaleckého posudku Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.Zvyšnú časť fakturovanej sumy vo výške takmer 237 500 eur radnica spoločnosti nevyplatí. Na brífingu o tom informovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová Spoločnosť Matijka s.r.o. z Kružlova doručila mestu Prešov dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici v celkovej výške takmer 1,02 milióna eura. Mesto Prešov však firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba vyše 781-tisíc eura, „Je to tá suma, ktorú mesto Prešov vyplatí spoločnosti Matijka s.r.o., lebo to máme podložené najrenomovanejším znaleckým ústavom, ktorý na Slovensku máme a táto suma je nespochybniteľná,“ uviedla pred novinármi Turčanová s tým, že zostatok v sume takmer 237 500 eur mesto neuznáva.„Z celej sumy 781-tisíc eur je suma za uloženie, vrátane poplatku za uloženie, 325-tisíc eur. Čiže ostatné búracie práce a odvoz sutiny je v sume zhruba 456–tisíc eur,“ konkretizovala prednostka Mestského úradu v Prešove Alexandra Chapčáková.Ako dodala, od firmy prijalo mesto faktúru vo výške 803 405,49 eura. Druhá faktúra vo výške 215 076,49 eura bola spoločnosti vrátená. „Túto faktúru sme vrátili s tým, že tam nie sú práce, ktoré sú súčasťou rozpočtu,“ vysvetlila Chapčáková.„Je to veľmi horúca informácia, mám ju od včera. Nestihol som si ešte naštudovať závery znaleckého posudku. Všetko je v jednaní. Má to v rukách môj právnik a viem, že mesto s ním prostredníctvom mailu včera komunikovalo. Zatiaľ je to v takejto rovine,“ reagoval majiteľ spoločnosti Peter Matijka.Mesto pritom doteraz uhradilo firme Matijka s.r.o. časť výdavkov vo výške 250-tisíc eur s DPH. Podľa majiteľa nevyplatenie ďalšej zálohovej platby spôsobilo firme vážne problémy a musí odpredávať majetok.„Myslím, že mi mohli vyplatiť aj ďalšiu zálohovú platbu, ale už oni musia vedieť, prečo mi dali len jednu a nie tú ďalšiu, čím som sa dostal do veľkých finančných problémov,“ dodal Matijka.Znalecký ústav podľa mesta preveril všetky poskytnuté dokumenty a v analýze nespochybnil rozsah ani množstvo vykonaných prác, ani rozsah odpracovaných hodín alebo uloženie odpadu na skládke. Znalecký ústav konštatoval, že jednotkové ceny spoločnosti Matijka s.r.o. sú nižšie o 3,1 až 25,7 percenta ako sú jednotkové ceny rovnakých položiek v cenníku stavebných prác Cenekon za 2. polrok 2019.Rozdiel v cene fakturovanej spoločnosťou Matijka s.r.o. a kontrolným rozpočtom spracovaným Ústavom súdneho inžinierstva spočíva podľa analýzy v tom, že súpis vykonaných prác nie je zostavený správne. Práce mali byť podľa znaleckého ústavu zahrnuté pod iné položky a kódy, čím vznikol rozdiel v cene v neprospech mesta Prešov.Nesprávne vystavené faktúry od firmy Matijka s.r.o. za záchranné práce ale nepovažuje mesto Prešov za pripravený zámer. Išlo totiž podľa neho o špecifickú zákazku v dôsledku mimoriadnej udalosti.„Stanovisko právnika je, že rozdiel v cene bol spôsobený nesprávnym rozpočtárskym postupom a nevznikol v skutkovom nevyhotovení prác, alebo v zlých množstvách, ale v nesprávnom zaradení prác do položiek. Práce ale boli vykonané včas a dobre,“ uviedla primátorka s tým, že z posudku zároveň vyplýva, že práce nebolo možné vykonať za 400-tisíc eur ako tvrdila začiatkom tohto roka iná súkromná firma.Mesto Prešov doteraz zaplatilo za vykonané záchranné práce súvisiace s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti, vrátane už poukázanej úhrady 250-tisíc eur pre firmu Matijka, viac ako 470-tisíc eur. Opodstatnenosť a správnosť všetkých vykonaných prác podliehajú aj prevereniu Okresným úradom v Prešove.Až na základe jeho záverov má na sanačné práce uvoľniť finančné prostriedky vláda, ktorá na pomoc mestu odsúhlasila milión eur. Radnica zároveň potvrdila, že na základe podnetu sa prácami zaoberá aj Národná kriminálna agentúra . „My sme plne súčinný, predložili sme všetky požadované doklady. Teraz sa k nim pridá znalecký posudok,“ uviedla prednostka Mestského úradu.K tragickému výbuchu plynu na Mukačevskej 7 prišlo 6. decembra 2019. Pri nešťastí prišlo o život osem ľudí. Mesto v súvislosti s udalosťami vyhlásilo na svojom území mimoriadnu situáciu, ktorá trvala do 18. februára.Dvanásťposchodovú bytovku kompletne zbúrali a odstránili. V súvislosti s výbuchom je obvinených päť osôb z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Stíhaní sú na slobode.