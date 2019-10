Novým šéfom poslaneckého klubu SaS je Martin Klus

Martin Klus, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Predsedom poslaneckého klubu SaS sa stal Martin Klus. Zo strany odišlo 21 členov, no 23 vstúpilo. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda SaS Richard Sulík.uviedol novozvolený predseda klubu Klus a dodal, že mu je cťou byť za predsedu zvolený. V poslaneckom klube liberálov zostáva podľa neho 11 členov s tým, že s 12. členom sa ešte diskutuje ohľadom toho, či v klube zostáva.Neobsadené tretie miesto na kandidátke do volieb 2020 získal podľa Sulíka Branislav Gröhling., uviedol Sulík a dodal, že sa obaja stali podpredsedami strany.uviedol Sulík a dodal, že títo ľudia strane škodili a naďalej škodia. Dodal, že okrem 21 členov možno ešte zo strany odídu ďalší. Na margo ich odchodu predseda liberálov dodal, že do strany však vstúpilo 23 členov, ktorí mali byť podľa neho blokovaní skupinou okolo Ľubomíra Galka. Do strany vstupuje aj predseda bratislavského VÚC Juraj Droba.uviedol Sulík s tým, že nerozumie, čo hnalo skupinku odídencov. Na otázku, či neodradí verejný vnútrostranícky konflikt voličov, odpovedal Sulík, že je dnešnou tlačovou besedou konflikt ukončený a strana sa môže začať sústrediť na kampaň.Vystúpenie z SaS v posledných dňoch avizovali Ľubomír Galko, Jana Kiššová, Jozef Rajtár, Miroslav Ivan, Vladimír Sloboda, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka i člen strany Pavol Kubiš. Bývalá predsedníčka poslaneckého klubu liberálov Natália Blahová bola zo strany vylúčená.