Vyjednávači EÚ a Británie pre brexit sa zídu vo štvrtok v Bruseli

Londýn 9. októbra (TASR) - Vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier sa stretne vo štvrtok v Bruseli s vyslancom Spojeného kráľovstva pre brexit Stephenom Barclaym a budú viesť rozhovory o odchode Británie z EÚ. Stretnutie sa bude konať práve v období, keď obe strany tvrdia, že šance na dosiahnutie "rozvodovej" dohody, teda riadeného brexitu, sú čoraz menšie.Londýnske sídlo britského premiéra na Downing Street uviedlo, že "rokovania dospeli do kritického stavu". Hovorca premiéra Borisa Johnsona v stredu doslova povedal, že obaja vyjednávači sa budú po týždni technických diskusií rozprávať o "stave zápasu".Vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva sa teda stretávali na technickej úrovni a Barclayho návšteva Bruselu bude nasledovať po sérii štipľavých, rozhorčených vyjadrení oboch strán o nepriaznivom stave vzájomných vzťahov.EÚ vyhlásila, že britský premiér Johnson musí do konca týždňa predložiť uskutočniteľné, schodné návrhy brexitu, ak má existovať šanca na nejaký prelom na summite EÚ 17. - 18. októbra.Aj írsky premiér Leo Varadkar uviedol po utorkovom telefonáte s Johnsonom, že dosiahnuť dohodu o tzv. brexite do budúceho týždňa bude veľmi ťažké, pretože v postojoch Británie a EÚ sú naďalej značné rozpory.Johnsonov úrad v utorok tvrdil, že k uviaznutiu rokovaní viedla neústupčivosť EÚ. Londýn však zdôraznil, že stále dúfa v uzavretie dohody.Johnson opakuje, že Británia vystúpi z EÚ aj bez dohody o podmienkach odchodu, ak ju obe strany nedokážu dosiahnuť do stanoveného termínu brexitu 31. októbra - hoci zákon prijatý britským parlamentom vyžaduje, aby premiér v prípade neuzavretia dohody do 19. októbra požiadal Úniu o odklad brexitu.