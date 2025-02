Novým slovenským veľvyslancom v Argentíne je Milan Zachar, má zintenzívniť ekonomické vzťahy aj vedeckú spoluprácu – FOTO

Milan Zachar zastupoval Slovensko v Latinskej Amerike opakovane – vo funkcii veľvyslanca v Brazílii a na Kube a pôsobil tiež na slovenskej ambasáde v Mexiku. Viedol slovenské veľvyslanectvá v Keni či Turecku, kde bol aj generálnym konzulom SR v Istanbule.





10.2.2025 (SITA.sk) - Novým slovenským veľvyslancom v Argentínskej republike je Milan Zachar. Z funkcie vedúceho zastupiteľského úradu SR v Buenos Aires bude pokrývať aj ďalších päť juhoamerických štátov - Bolívijský mnohonárodný štát, Čilskú republiku, Paraguajskú republiku, Peruánsku republiku a Uruguajskú východnú republiku.Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára má Slovenská republika záujem na ďalšom zintenzívnení obchodno-ekonomických vzťahov s Argentínou, ako aj na rozvoji vedeckej spolupráce s argentínskymi univerzitami a vedeckými pracoviskami."Vláda SR začala novú etapu posilňovania vzťahov s celým regiónom Južnej Ameriky, ktorú otvorila minuloročná premiérska návšteva Brazílie. Veľký potenciál vidíme i v Argentíne, a to tiež z dôvodu, že tu žije najväčšia komunita zahraničných Slovákov na juhoamerickom kontinente v počte viac ako 30-tisíc, ktorá môže slovenským firmám pomôcť ešte viac sa presadiť na argentínskom trhu," priblížil minister.Slovensko-argentínska obchodná výmena má podľa rezortu zahraničia výrazne rastúcu tendenciu. V roku 2023 bol zaznamenaný rekordný vývoz zo SR do Argentíny v hodnote viac ako 105 miliónov eur. Ako uviedol nový veľvyslanec Zachar, podobne pozitívny vývoj má hospodárska výmena aj s ostatnými krajinami, ktoré spadajú do pôsobnosti slovenského veľvyslanectvo v Buenos Aires, najmä s Čile a Peru."Vzájomnému obchodu pomôže nedávno uzavretá obchodná dohoda medzi Európskou úniou a zoskupením Mercosur, ktorého riadnymi členmi sú Argentína, Paraguaj a Uruguaj s pridruženými krajinami Čile, Peru a Bolíviou, teda všetky štáty pokrývané naším zastupiteľským úradom," uviedol Zachar. V regióne je aktívnych zároveň päť honorárnych konzulátov SR, a to dva v Paraguaji a po jednom v Čile, Peru a Uruguaji.