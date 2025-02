Podpálený muž z Gelnice v nemocnici podľahol zraneniam

Vážny stav

Rozsiahle popáleniny

Trestné stíhanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.2.2025 (SITA.sk) - Popálený muž z Gelnice v nemocnici podľahol zraneniam. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , polícia bola v nedeľu 9. februára privolaná posádkou RZP na jednu z ulíc v Gelnici, kde horel muž.Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Muža, na ktorom zhorelo oblečenie, letecky transportovali do nemocnice, bol vo veľmi vážnom stave.„Vzhľadom na rozsah zranení a závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal vo veci intenzívne konať," informovala Ivanová.Doterajšie zistenia ukazujú, že pred jedným z gelnických obchodných centier bolo za doposiaľ bližšie nezistených okolností úmyselným konaním podpálené oblečenie 28-ročného poškodeného muža. Všetko oblečenie, ktoré mal na sebe, zhorelo. Poškodený utrpel rozsiahle popáleniny na temer celom povrchu tela.Polícia vypočula viacero maloletých, ktorí sa v čase skutku nachádzali v blízkosti. „Nakoľko išlo o maloleté osoby, boli vypočuté za prítomnosti zákonného zástupcu a pracovníka sociálnej kurately. Podľa výsledkov vyšetrovania sa tohto skutku mala dopustiť jedna z prítomných maloletých osôb, ktorá mala k poškodenému pristúpiť odzadu s otvoreným zapaľovačom, jeho manipulácia sa jej však vymkla spod kontroly a v zadnej časti postavy podpálila poškodenému odev," priblížila Ivanová.Doplnila, že maloleté dieťa sa usilovalo oheň uhasiť, no nepodarilo sa mu to a oheň sa rozšíril po celom oblečení poškodeného.Spišskonovoveský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Podľa zákona je trestná sadzba za takýto skutok štyri až desať rokov, maloletá osoba ale nie je trestne zodpovedná, a nemožno ju trestne stíhať.„Vo veci však prebiehajú aj naďalej potrebné procesné úkony, nevyhnutné pre náležité objasnenie tejto udalosti, preto viac podrobnejších informácií týkajúcich sa tejto udalosti nateraz nie je možné poskytnúť a urobíme tak, až keď to situácia dovolí," uzavrela Ivanová.