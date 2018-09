Novým správcom mýtneho systému v ČR bude konzorcium CzechToll/Sky Toll

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. septembra (TASR) - Nakoniec sa niekoľkoročný výber nového správcu mýtneho systému v Česku skončil nečakane rýchlo. Stane sa ním konzorcium tvorené českou firmou CzechToll a slovenským SkyTollom. České ministerstvo dopravy vo štvrtok (20. 9.) uzavrelo s konzorciom 10-ročný kontrakt.uviedol český minister dopravy Dan Ťok.K podpisu došlo vo štvrtok krátko po tom, čo český protimonopolný úrad (ÚOHS) zamietol námietky aktuálneho správcu - rakúskej firmy Kapsch. Tá v súťaži neuspela a usilovala o jej zrušenie.Českému ministrovi dopravy bránilo v podpise zmluvy s konzorciom predbežné opatrenie úradu. Zamietnutím námietok Kapschu však protimonopolný úrad zároveň označil súťaž za transparentnú. Potom už len stačilo - podľa Ťokových právnikov - vzdať sa práva na odvolanie proti predbežnému opatreniu. Tým podľa nich zmizli všetky právne prekážky a ministerstvo mohlo zmluvu s konzorciom CzechToll a SkyToll podpísať.vysvetľuje hovorca ministerstva dopravy Jakub Stadler.Podľa informácií českých Hospodárskych novín išlo o tajnú akciu, o ktorej vedelo len pár zasvätených. Svedčilo o tom aj štvrtkové prekvapenie ľudí, ktorí boli do tendra inak úzko zapojení. Šokovaní boli podľa vlastných slov predovšetkým zástupcovia spoločnosti Kapsch. Tí sa teraz radia s právnikmi, ako ďalej postupovať.komentoval situáciu hovorca Kapsch David Šimoník.Český protimonopolný úrad sa zatiaľ k Ťokovej kľučke nevyjadruje.uviedol šéf ÚOHS Petr Rafaj.Zmluvu s konzorciom firiem CzechToll a SkyToll podpísal priamo minister Dan Ťok. Podľa zdrojov HN, ktoré sa zúčastnili rokovaní, to svedčí o istote ministerstva, že jeho postup je správny.uviedol minister Ťok.Protimonopolný úrad sa bude ďalšími námietkami spoločnosti Kapsch naďalej zaoberať a českému štátu hrozí, že sa s ním bude rakúska firma súdiť. To by však už nemalo konzorciu zabrániť vo výbere mýta.Konzorcium firiem CzechToll a SkyToll v súťaži ponúklo najnižšiu cenu za výber a súčasne rozšírenie celého systému. Štát za desaťročnú správu zaplatí 10,75 miliardy Kč (420,58 milióna eur). Od roku 2020 do roku 2030 chce na mýte vybrať približne 150 miliárd Kč. Platenie poplatku už nebudú kontrolovať mýtne brány, ale satelity.Nový správca od firmy Kapsch prevezme súčasných 1400 spoplatnených kilometrov diaľnic a približne 230 kilometrov ciest I. triedy. Navyše bude musieť systém rozšíriť o ďalších 900 kilometrov ciest I. triedy. Teraz má 14 mesiacov na to, aby celý systém pripravil. Do konca roka 2019 síce platí zmluva s Kapschom, ktorý prevádzkuje doterajší mýtny systém, podľa Ťoka ju však bude možné vypovedať skôr, ak bude nový prevádzkovateľ rýchlejšie pripravený začať s výberom mýta.