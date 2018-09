Európsky týždeň mobility uzavrie v sobotu Deň bez áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) - Európsky týždeň mobility (ETM) uzavrie v sobotu (22.9.) Deň bez áut, ktorého cieľom je priblížiť výhody využívania prijateľnejších spôsobov dopravy pre životné prostredie a podporiť obmedzovanie dopravy automobilmi. V sobotu sa preto aj na Slovensku opäť uzavrú niektoré časti miest či obcí pre automobilovú dopravu a vytvorí sa tak priestor pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).Aktuálnu tému kampane ETM "kombinuj a choď" potvrdia počas soboty napríklad v Trnave uzavretím Radlinského ulice.priblížila SAŽP. Bratislava oslávi Deň bez áut tradičnou cyklojazdou cez bratislavské mosty, na ktorej sú vítaní aj korčuliari a chodci. Banskobystričania si tento deň pripomenú večernou Svetelnou cyklojazdou mestom. Viac informácií o aktivitách 54 zaregistrovaných slovenských miest do kampane týždňa mobility počas Dňa bez áut ponúka stránka eurotm2018.eurotm.sk.ETM sa od roku 2002 uskutočňuje pravidelne v dňoch 16.-22. septembra s cieľom podnietiť samosprávy, mestá a obce, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Cieľom tohtoročnej kampane je myšlienka podporiť výber rôznych druhov dopravy tak, aby sa bolo možné nimi dostať v meste do jeho rôznych častí. Ministerstvo životného prostredia spolu s národným koordinátorom – SAŽP podporuje kampaň aj vyhlásením Národnej súťaže o Cenu ETM v troch kategóriách - Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o túto cenu a zaregistrovali sa do kampane ETM, sa môžu prihlásiť do 1. októbra.