Novým trénerom hokejového Slovana sa stal Čech Růžička

Novým trénerom hokejistov HC Slovan Bratislava sa stal Čech Vladimír Růžička. Pre 60-ročného kouča, ktorý naposledy viedol Ústí nad Labem v druhej najvyššej českej súťaži, pôjde o prvú skúsenosť v slovenskej extralige. S klubom sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny. Na striedačke bude koučovať už piatkový zápas na ľade Nitry, ktorú vedie jeho krajan a bývalý spoluhráč z reprezentácie Antonín Stavjaňa.



Růžička nahradil na striedačke Jána Pardavého, ktorý skončil vo funkcii v pondelok. Vedenie "belasých" zareagovalo na zlý štart Slovana do novej sezóny Tipos extraligy, mužstvo prehralo tri zo štyroch duelov a inkasovalo 21 gólov. V pozícii asistentov zatiaľ zostávajú Rudolf Jendek a Richard Kapuš, trénerom brankárov je naďalej Peter Kosa. "Dostal som ponuku a vôbec som nad ňou nepremýšľal. Okamžite sme boli dohodnutí. Vážim si to a viem, že idem do klubu, ktorý má veľké ambície. Hneď som vedel, že sem chcem prísť. Slovan má obrovské meno," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii nový kormidelník Slovana.

V prvom kole prehrali Bratislavčania s Michalovcami 2:8, o dva dni neskôr triumfovali v Humennom 8:3. Potom však prehrali doma so Zvolenom 2:5 a v Spišskej Novej Vsi 1:5. V tabuľke im patrí 10. miesto s tromi bodmi. "Zajtra v Nitre budeme v rovnakej zostave ako doteraz. Prebral som s vedením možné príchody hráčov. Ide nám o výsledky a fanúšik nebude dlho čakať. Zatiaľ nemáme vo výhľade žiadnych českých hráčov. Prišiel som s tým, že sú tu vybratí hráči a chcem s nimi pracovať. Musíme sa zoznámiť s mužstvom, s realizačným tímom urobíme všetko pre to, aby sme to naštartovali. Zajtrajší duel bude ťažký, ale poradím si s tým. Budeme sa snažiť hrať čo najlepší hokej. Musíme byť dobre pripravení po strate puku. Tímu robili problémy rýchle protiútoky," dodal Růžička.

Vedenie mužstva odvolalo z funkcie aj športového riaditeľa Ota Haščáka. Slovan ho angažoval v júni minulého roka. Predtým pôsobil ako generálny manažér slovenskej reprezentácie. Pracoval aj ako európsky skaut v kluboch NHL Boston Bruins, Los Angeles Kings a najdlhšie pre New York Rangers. Na jeho mieste bude dočasne pôsobiť Rostislav Dočekal, ktorý je zároveň športovým manažérom mládeže a tímovým mužstva Modré krídla Slovan. "Úvod nás nezastihol v dobrej forme a zamýšľali sme sa ako naštartovať mužstvo. Po zápase v Spišskej sme si uvedomili, že mužstvo nepodáva dobré výkony. Jeden z impulzov je výmena trénera. Růžička bol našou prvou voľbou. Sme radi, že sme našli spoločnú reč. Jeho skúsenosti je to najlepšie, čo môžeme klubu dať. Verím, že to mužstvo nakopne. Ak bude potrebné, dôjde aj zmenám v hráčskom kádri. Zajtra budú známe prvé meno posily, ale zatiaľ ešte nenastúpi proti Nitre. Chceme sa zorientovať aj po kempoch v NHL," povedal člen predstavenstva Pavol Hofstädter.

Růžička sa po hráčskej kariére vrhol na trénerskú a dlhých 15 rokov pôsobil v Slavii Praha. Popri extraligovom A-mužstve trénoval aj mládežnícke tímy, na starosti mal aj športový úsek. V najvyššej českej súťaži doviedol mužstvo k titulom v rokoch 2003 a 2008. Najväčšie úspechy dosiahol ako tréner českého reprezentačného mužstva. Začal ako asistent Josefa Augustu, ktorý tiež viedol bratislavský Slovan v závere trénerskej kariéry (2005/06). Do pozície hlavného kormidelníka sa Růžička posunul pred sezónou 2004/2005. Začal ju účasťou na Svetovom pohári, na ktorom mužstvo stroskotalo v semifinále. V sezóne, v ktorej sa NHL nehrala, sa na MS vo Viedni predstavilo viacero hviezd profiligy a Růžička doviedol svoj tím k zlatým medailám. V reprezentácii následne skončil a vrátil sa k nej v roku 2009. Dvojročné obdobie ukončil ďalším titulom majstra sveta, ktorý Česi získali na MS 2010 v Nemecku. Tretíkrát, a naposledy, sa stal trénerom národného mužstva vo februári 2014 a po MS z neho definitívne odišiel.



V roku 2015 podpísal s vtedajším extraligovým klubom z Chomutova nevídaný 10-ročný kontrakt. K jeho naplneniu napokon nedošlo, keďže zadĺžený klub v roku 2019 vypadol z extraligy. Růžička následne dva roky viedol tím Hradca Králové, neskôr nahradil Vladimíra Országha v pozícii hlavného trénera Litvínova. Počas sezóny 2022/2023 ho vedenie klubu odvolalo z funkcie.



Člen Siene slávy českého hokeja bol kapitánom ikonického českého národného mužstva, ktoré získalo zlatú olympijskú medailu na ZOH 1998 v Nagane.