Messi nehral pre zranenie a Inter Miami neuspel vo finále US Open Cupu, nástupom na zápas by poriadne riskovali

28.9.2023 (SITA.sk) - Aj absencia hviezdneho argentínskeho reprezentanta Lionela Messiho priniesla prehru tímu Inter Miami v stredajšom finále pohárovej súťaže US Open Cup s klubom Houston Dynamo 1:2. V súboji pre zdravotné problémy chýbal aj Messiho spoluhráč Jordi Alba V súvislosti s Messim sa v predchádzajúcich dňoch hovorilo o pauze z dôvodu preťaženia, no po neúspešnom finále kouč Gerardo Martino hovoril priamo o zranení skúseného Argentínčana.Messi od príchodu do Interu Miami v júli strelil v novom pôsobisku už 11 gólov. Podľa trénera Martina je klubovou prioritou stopercentný zdravotný stav argentínskeho útočníka.„Nebolo by rozumné, aby nastúpil. Nemohli sme ani uvažovať nad tým, že by sme ho nasadili na pár minút, pretože by sme poriadne riskovali," povedal podľa BBC Sport. Doplnil tiež, že 36-ročný Messi bude určite fit ešte pred koncom základnej časti zámorskej MLS, ktorá sa skončí 21. októbra.V MLS je Inter Miami v hodnotení Východnej konferencie až štrnásty. Na play-off stráca aktuálne päť bodov a pred sebou má už len päť zápasov.