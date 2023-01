Novým trénerom poľskej futbalovej reprezentácie sa stal Fernando Santos

Vystrieda Michniewicza

Fernando Santos odstúpil z postu trénera portugalskej reprezentácie po neúspešnom štvrťfinále MS v Katare proti Maroku, vo funkcii bol osem rokov. Portugalčanov však doviedol k titulu majstrov Európy v roku 2016 a k celkovému prvenstvu v Lige národov v roku 2019. Predtým viedol národný tím Grécka, s ktorým postúpil do štvrťfinále európskeho šampionátu v roku 2012 aj na MS 2014 v Brazílii.

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Bývalý tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Fernando Santos sa stal novým šéfom lavičky poľského národného tímu.V utorok Poľský futbalový zväz (PZPN) potvrdil to, čo v pondelok naznačil zväzový prezident Cezary Kulesza. Ten deň pred oficiálnym oznámením mena nového reprezentačného kouča zverejnil na svojom twitteri fotku so 68-ročným Portugalčanom a napísal k nej: "Uvidíme sa na zajtrajšej tlačovej konferencii".Okrem Kuleszu sa v pondelok zrejme preriekol aj poľský minister športu Kamil Bortniczuk, ktorý na svojom twitteri zagratuloval futbalovej asociácii. Santosa označil za veľmi úspešného trénera, ktorý má skúsenosti s prácou s veľkými hviezdami na čele s Cristianom Ronaldom Fernando Santos doteraz v portugalskom tíme viedol Cristiana Ronalda a teraz bude mať "pod palcom" ďalšieho elitného futbalistu Roberta Lewandowského Poľské médiá už v pondelok uverejnili video, na ktorom je zachytený Santos vo VIP sektore letiska vo Varšave aj s batožinou a ako opúšťa areál v čiernej limuzíne. Portugalský odborník na poste kormidelníka poľskej reprezentácie strieda Czeslawa Michniewicza, ktorý dotiahol Poliakov na majstrovstvá sveta do Kataru a zmluva so zväzom mu vypršala 31. decembra 2022.Kulesza už dávnejšie uviedol, že nový tréner poľských futbalistov bude zo zahraničia a má skúsenosti z vedenia národného tímu. S touto funkciou sa spájali aj ďalší bývalý kormidelník Portugalčanov Paulo Bento a tiež niekdajší anglický reprezentant Steven Gerrard V minulosti Poliakov koučoval aj iný portugalský odborník Paulo Sousa . Okrem toho bol pri poľskom tíme aj Holanďan Leo Beenhakker, inak ho viedli iba Poliaci.