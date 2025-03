Novým veľvyslancom Slovenska v Spojenom kráľovstve bude Peter Susko, brat ministra spravodlivosti – FOTO

Najvýznamnejší európsky partner Slovenska

Susko pomôže ďalšiemu rozvoju slovensko-britských investícií

Konzulárna asistencia početným slovenským občanom

18.3.2025 (SITA.sk) - Novým veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska bude, brat ministra spravodlivosti za Smer-SD Borisa Suska . Vo funkcii nahradí odvolaného Róberta Ondrejcsáka , ktorý otvoreným listom verejne ostro skritizoval súčasné nastavenie slovenskej zahraničnej politiky Susko v minulosti pôsobil ako veľvyslanec v Chorvátsku a tiež ako zástupca slovenského veľvyslanca v Srbsku. Na pozíciu vedúceho zastupiteľského úradu v Londýne odchádza z funkcie generálneho riaditeľa sekcie verejnej a kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR V minulosti bol okrem toho riaditeľom tlačového odboru rezortu diplomacie, zahraničným korešpondentom verejnoprávneho rozhlasu v Ríme a Washingtone, bol tiež šéfredaktorom spravodajstva Markízy aj časopisu Playboy.Spojené kráľovstvo je podľa rezortu zahraničia najvýznamnejším európskym partnerom Slovenska mimo Európskej únie , s ktorou ostrovná krajina aj po brexite naďalej intenzívne spolupracuje. Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), britskí partneri zvyknú zdôrazňovať, že síce odišli z Európskej únie, ale nikdy neodišli z Európy."Môžem potvrdiť, že Slovenská republika vníma Spojené kráľovstvo ako jedného z našich kľúčových bezpečnostných spojencov. Nie je to len z dôvodu spoločného členstva v Severoatlantickej aliancii, ale taktiež pre pozíciu Veľkej Británie ako jadrovej veľmoci, významného prispievateľa do medzinárodných operácií a stáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov," vyzdvihol minister.Popri silnej prítomnosti na medzinárodnej scéne je Spojené kráľovstvo šiestou najväčšou ekonomikou na svete a druhou najväčšou v Európe. Rovnako je tak dôležitým obchodno-investičným partnerom Slovenska. Vzájomný obrat je na historickom maxime v ročnej výške 6,2 miliardy eur."Aktívnou prezentáciou Slovenskej republiky, sieťovaním predstaviteľov slovenského a britského biznisu a podporou našich podnikateľov sa budem snažiť pomôcť ďalšiemu rozvoju slovensko-britských investícií," uviedol nový veľvyslanec Peter Susko.Na britských ostrovoch žije zároveň silná slovenská komunita. Podľa oficiálnych údajov ide približne o 60-tisíc občanov Slovenskej republiky, podľa odhadov môže byť tento počet až na úrovni 160-tisíc."Jednou zo zásadných úloh Zastupiteľského úradu SR v Londýne je konzulárna asistencia početným slovenským občanom a aktívna starostlivosť o našich krajanov, v čom budeme naďalej spolupracovať aj s minulý rok otvoreným Slovenským inštitútom," priblížil Peter Susko.Od 2. apríla 2025 zavádza britská vláda pre občanov EÚ registračný systém elektronickej cestovnej autorizácie ETA (Electronic Travel Authorisation). Po novom nebude pri vstupe do krajiny postačovať preukázanie sa platným cestovným pasom, ale bude nutné vopred sa registrovať a získať elektronické povolenie ETA.