Gröhling a Šimečka sa jednohlasne zhodli: Vláde nedávajú dlhú životnosť, Fica nečaká ľahká úloha

Namiesto problémov ľudí riešili fleky

Poslanci môžu chcieť čoraz viac

18.3.2025 (SITA.sk) - Vládna kríza trvala 139 dní, Ficov zlepenec za túto dobu pre ľudí nespravil absolútne nič, vyhlásil predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka . Dodal, že ľudia 139 dní sledovali naťahovanie sa a kupčenie s vládnymi postami medzi koaličnými stranami a ich rebelmi huliakovcami a migaľovcami.„Nešlo pritom o žiaden ideový súboj, ani spor o to, čo spravia pre ľudí a ako im pomôžu. Išlo len o to, kto dostane aký flek. Predstavitelia tejto vládnej koalície sa nezaujímajú o ľudí, zaujímajú sa len o seba. Dnes uzavreli pakt, ktorý vydrží len dovtedy, kým sa za pár týždňov nenájde ďalší hladný krk. A celý kolotoč sa začne odznova,“ uviedol predseda PS. Podľa neho to vidí čoraz viac ľudí. Súčasná vláda podľa Šimečku slúži iba sebe. „Ľudí necháva trpieť zbabranou konsolidáciou a ďalšou vlnou zdražovania kvôli transakčnej dani,“ uzavrel líder PS.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling je názoru, že sa poslanci Samuel Migaľ, Roman Šalitroš a Ján Ferenčák nechali kúpiť a vracajú sa k Ficovi. „Rozhodli posty, moc a kšefty. A pri kšeftoch to aj začalo. Migaľovci sa nebúrili pri päťkrát menenom Trestnom zákone. Ani pri zdražovaní. Ani pri Tarabovom výrube lesov. Začali sa búriť až vtedy, keď mohli získať viac peňazí pre športové kluby svojich rodinných príslušníkov,“ vyhlásil Gröhling. Migaľovcom podľa neho išlo od samého začiatku len o seba, nie o hodnoty ani demokraciu. „Koniec koncov, keby im o to išlo, asi by nešli do strany plnej exsmerákov a poškvrnenej korupciou,“ doplnil predseda SaS.Premiér Robert Fico Smer-SD ) to podľa Gröhlinga nebude mať ľahké. „Každý poslanec totiž dostal návod, ako si vydupať viac peňazí: Vzbúr sa, protestuj a dostaneš ministerstvo,“ uviedol líder SaS, podľa ktorého budú vo vláde sedieť prospechári, ktorí sú schopní vydierať hocikoho.„Budú tam sedieť Huliak Tarabom , ktorí na seba mesiace kydali špinu. Celé to zastreší parlament s porazeným Andrejom Dankom a ľuďmi ako Peter Kotlár , ktorý sa tiež začne búriť, ak vláda neprejaví dostatočný záujem o jeho sci-fi príbehy,“ doplnil Gröhling.Predseda SaS je názoru, že súčasnú vládu držia pokope vydierači, konšpirátori, prospechári a ľudia s veľkými egami. „Čoskoro uvidíme ďalšie konflikty, hádky a vydieranie. Pritom Slovensku by pomohla iba jedna vec: Keby konečne odišli,“ uzavrel Gröhling.