Nowotny: Vplyv talianskeho rozpočtu na dlhopisy krajín EÚ je obmedzený

Ewald Nowotny, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Viedeň 20. novembra (TASR) - Vplyv talianskych rozpočtových plánov na výnosy dlhopisov ďalších európskych krajín bol zatiaľ do veľkej miery obmedzený. Uviedol to v utorok rakúsky člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Ewald Nowotny v rámci prezentácie najnovšej správy o finančnej stabilite, ktorú každých šesť mesiacov zverejňuje Národná banka Rakúska.povedal Nowotny sumarizujúc vývoj na trhoch za posledné mesiace.Riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči referenčným nemeckým dlhopisom dosiahla v utorok takmer 335 bázických bodov. To je blízko maxima na úrovni 340 bázických bodov zaznamenaného pred mesiacom.Taliansko sa v posledných týždňoch dostalo do sporu s Európskou komisiou za návrh rozpočtu na budúci rok. Nová vláda plánuje v budúcom roku rozpočtový deficit na úrovni 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je trojnásobne vyššia úroveň schodku, než predpokladala na rok 2019 predchádzajúca talianska vláda. Brusel varuje, že navrhnutý rozpočet ešte zvýši už aj tak obrovský taliansky dlh, ktorý je druhý najvyšší v EÚ po Grécku. Rím však základné zmeny v rozpočte odmieta.