Vláda súhlasí s dodatkom Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu

Na snímke zľava ministerka vnútra SR Denisa Saková, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír počas 129. schôdze vlády SR 20. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda SR na svojom utorkovom rokovaní odsúhlasila ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Týka sa fenoménu cudzích bojovníkov, ktorí páchajú teroristické trestné činy.Dodatkový protokol má doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu o ustanovenia týkajúce sa trestnosti viacerých činov, ktoré súvisia s fenoménom cudzích bojovníkov a páchaním teroristických trestných činov.Ako uvádza ministerstvo spravodlivosti v predkladacej správe, pod fenoménom cudzích bojovníkov sa myslia osoby, ktoré odchádzajú do konfliktných oblastí za účelom páchania teroristických trestných činov, respektíve účasti v ozbrojených konfliktoch.Podľa dodatku sa má za trestný čin považovať aj účasť v organizácii alebo skupine na účel terorizmu, cestovanie do zahraničia na účel terorizmu a jeho organizovanie, či financovanie cestovania do zahraničia na účel terorizmu.Dodatkový protokol bol vypracovaný Výborom expertov Rady Európy pre terorizmus a je záväzným právnym dokumentom Rady Európy. Dokument má byť predložený na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR a následne prezidentovi SR na ratifikáciu.