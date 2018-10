NR SR zbrzdila chyba, opozícia vyčíta koalícii hlasovanie s ĽSNS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 23. októbra (TASR) - Spojenectvo s ĽSNS ako aj údajné dláždenie cesty šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi na Ústavný súd SR vyčíta opozícia vládnej trojke. Emotívna rozprava prišla na rad po tom, ako došlo k chybnému hlasovaniu súvisiacemu s účinnosťou novely Ústavy SR. Tá má zmeniť spôsob voľby ústavných sudcov.Ešte predtým však 98 hlasmi prešiel pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD), ktorý poslancom umožní zvoliť priamo ústavného sudcu, ak ten získa aspoň 90 hlasov. V takom prípade bude z procesu vynechaný prezident. Za Madejov návrh hlasovali poslanci Smeru-SD okrem Mareka Maďariča, Mostu-Híd okrem Petra Kresáka a všetci poslanci SNS. Ku koalícii sa pridali aj Sme rodina a ĽSNS. Následne došlo k spomínanej chybe a aby mohla byť odstránená, ešte pred samotným hlasovaním musela byť opätovne otvorená rozprava,Opozícia to využila na to, aby skritizovala prijatie Madejovho návrhu.uviedla podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová.Líder Mostu-Híd Béla Bugár kritiku za hlasovanie svoje strany neberie.povedal.Hlasovanie Sme rodina zase obhajoval Milan Krajniak. Zdôraznil, že on považuje Madejov návrh za dobrý, a preto zaň hlasoval. Na druhej strane zdôraznil, že za Fica ako prípadného kandidáta na ústavného sudcu hlasovať nebude.Podpredseda SaS Ľubomír Galko vyzýval, aby si všetci toto hlasovanie zapamätali.myslí si.