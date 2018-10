V Prahe o polnoci uzavrú most pri stanici metra Vltavská

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 23. októbra (TASR) - Cestný most pri stanici pražského metra Vltavská uzavrú o polnoci v noci na stredu. Dôvodom je jeho havarijný stav.Znamená to, že najmenej týždeň, ktorý si vyžiadajú práce na moste, budú odklonené niektoré linky električkovej dopravy, pričom most nebudú môcť až do obnovenia prevádzky využívať ani motoristi a chodci.Informoval o tom internetový server Novinky.cz a denník Právo s odvolaním sa na Technickú správu komunikácii (TSK). Podľa slov námestníka jej riaditeľa Matěja Fichtnera špecializovaná firma v utorok podvečer oficiálne informovala o havarijnom stave mosta, pre ktorý je nutné preventívne z bezpečnostných dôvodov prerušiť prevádzku na ňom i pod ním.V priebehu ostatných 25 dní sa stav mosta začal veľmi rýchlo zhoršovať a praskliny v jeho konštrukcii, ktoré sa monitorujú už celé mesiace, sa začali rýchlo a nebezpečne zväčšovať, dodal predstaviteľ TSK.