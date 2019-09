NRSR nepodporila zmeny v zákone o ochrane pred odpočúvaním

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. septembra (TASR) - Spôsob ustanovovania členov v komisii na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov sa meniť nebude. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov z dielne opozičného hnutia OĽaNO. Zmenou chcelo vyriešiť problém s nečinnosťou jednotlivých parlamentných výborov a zabezpečiť riadne fungovanie komisie ako kontrolného orgánu výkonnej moci.Podľa návrhov by členov komisie nemali navrhovať zodpovedné výbory parlamentu zo zástupcov vlády a opozície, tvoriť by ju mali ich predsedovia a podpredsedovia. A to predsedovia a podpredsedovia osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a výboru pre obranu a bezpečnosť.OĽaNO neuspelo ani s novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Hnutie navrhovalo, aby školy a školské zariadenia podávali štatistické výkazy iba elektronickou formou. Mali sa tak odbremeniť od duplicitnej byrokracie.