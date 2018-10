NRSR rozhodne o dôchodkovom strope a spôsobe voľby sudcov ÚS

Na ilustračnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Definitívne hlasovanie o tom, či slovenská ústava bude obsahovať vek odchodu do dôchodku a začiatok finálnej debaty o tom, ako a či vôbec budú poslanci Národnej rady (NR) SR voliť ústavných sudcov podľa nových pravidiel. To sú zrejme dva najočakávanejšie body v rámci druhého rokovacieho týždňa 35. schôdze parlamentu, ktorá pokračuje v pondelok (22.10.).Návrh ústavného zákona z dielne koaličného Smeru-SD, ktorý má zastropovať vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov, už prešiel rozpravou v druhom čítaní a v utorok (23.10.) má nasledovať definitívne hlasovanie. Potrebných je minimálne 90 hlasov, teda kooperácia koalície aj opozície. Z opozície zatiaľ jasnú podporu vyjadrila ĽSNS, predkladateľom však môžu chýbať hlasy vládneho Mosta-Híd. SaS je proti, šéf OĽaNO Igor Matovič si kladie podmienky.Jana Vaľová (Smer-SD) predložila pozmeňujúci návrh, podľa ktorého majú mať ženy zníženú maximálnu hranicu dôchodkového veku podľa počtu detí, ktoré vychovali.skonštatovala. V jej návrhu sa uvádza, že žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Ženám, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Matky, ktoré vychovali dve deti, by mali odchádzať do dôchodku o jeden rok skôr a ženy s troma a viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol.V utorok má začať v druhom čítaní diskusia o ďalšej ústavnej zmene, ktorá má vylepšiť kreovanie ústavného súdu. Pôvodný vládny návrh predložený ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) by sa mal ešte upraviť. Napríklad minimálny vek kandidátov na ústavných sudcov by mal zostať na súčasných 40 rokoch. Pôvodný návrh počítal so zvýšením na 45 rokov. Smer-SD zatiaľ neuspel s avizovanou zmenou, aby kandidát, ktorý získa v pléne 90 hlasov, sa stal automaticky sudcom a prezident SR by do toho nezasahoval. Predložiť ju ešte môže v pléne. Zmeny pravidiel výberu ústavných sudcov prichádzajú preto, že vo februári sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.Opozícia už avizovala štvoricu zmien, ktorými podmieňuje svoje kladné hlasovanie. Strany žiadajú, aby boli sudcovia zvolení na rôzne dlhé funkčné obdobia a ústavný súd sa tak priebežne obmieňal. Chcú zvýšiť väčšinu potrebnú na zvolenie kandidáta na 90 hlasov, vek ústavných sudov limitovať hornou hranicou 70 rokov a žiadajú tiež zmenu tajnej voľby kandidátov na verejnú.Z celkovo 88-bodového programu musí plénum otvoriť ešte 25. Hneď v pondelok ráno sa bude hovoriť o voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) a voľbe členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). O jedno miesto v Správnej rady ÚPN budú súperiť traja kandidáti, a to Peter Juščák, Branislav Borovský a Matej Medvecký. Do Rady SPF majú poslanci zvoliť šiestich zástupcov. Kandidujú Marek Gocník, Jaroslav Lovašš, Milan Hauer, Igora Chovan, Radoslava Hruška a Zoltán Lörincz.