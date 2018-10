Pri južnej hranici Mexika sú už tisíce migrantov zo Strednej Ameriky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 21. októbra (TASR) - Tisíce stredoamerických migrantov, ktorí sa spoločne vydali na cestu do Spojených štátov, sa uchýlili do útočísk v juhomexickom meste na hranici s Guatemalou, informovali v sobotu miestne úrady.Títo migranti sú náročnou výzvou pre mexickú vládu, ktorá prisľúbila, že zastaví ich plány pokračovať v ceste k hranici s USA, píše agentúra Reuters.Viac ako 5100 migrantov sa zaregistrovalo v troch strediskách v mexickom pohraničnom meste Ciudad Hidalgo, zatiaľ čo ďalších 2000 trávilo noc na tamojšom hlavnom námestí, uviedol šéf pohotovostných služieb miestnej samosprávy Gerardo Hernández.povedal v zmienke o námestí.Mexická vláda v sobotu večer v oznámení uviedla, že takmer 900 migrantov dorazilo do krajiny nepovolene, pričom 640 ďalším umožnili prejsť cez hraničný priechod, vedúci cez most ponad rieku Suchite.Vzhľadom na sobotňajšie opätovné odmietnutie Mexika vpustiť hromadne migrantov cez tento most mnohí migranti obišli oficiálny priechod a preplávali alebo sa prebrodili cez hraničnú rieku. Na jej mexickej strane ich nikto nezadržal, hoci ich jasne videli stovky mexických policajtov strážiacich most, približuje agentúra AP.Približne 2000 z týchto migrantov sa podľa AP následne zhromaždilo v parku v meste Ciudad Hidalgo, kde hlasovaním schválili, že budú hromadne pokračovať v ceste do USA. Lídri skupiny oznámili, že sa v nedeľu ráno vydajú do mesta Tapachula.Prezidenti Hondurasu a Guatemaly skôr v priebehu dňa oznámili, že okolo 2500 migrantov už buď vrátili do Hondurasu, alebo ich prepravujú do vlasti. Mnohí využili bezplatné lístky na autobus rozdávané guatemalskou políciou.Lídri trojice stredoamerických krajín sa dostali pod intenzívny tlak prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý počas týždňa opakovane varoval, že hromadný presun migrantov na sever, označovaný aj ako karavána, musí byť zastavený.Trump urobil z tejto otázky tému pred americkými kongresovými voľbami, ktoré sa budú konať 6. novembra, pričom pohrozil, že zruší regionálnu pomoc, uzavrie hranicu s Mexikom a nasadí tam vojakov, ak Mexiko nepodnikne opatrenia na zastavenie migrantov.