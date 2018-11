NRSR: SIS nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko

Na archívnej snímke zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko sprava Juraj Šeliga a Karolína Farská. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. novembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) nijakým spôsobom nemonitorovala organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Povedal to šéf tajných Anton Šafárik poslancom z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. TASR to potvrdil predseda výboru Gábor Grendel (OĽaNO).Výbor sa zišiel mimoriadne, ale nebol uznášaniaschopný, prítomní boli len piati z 13 poslancov. Zasadnutie reagovalo na podozrenie, že organizátori protestov mali byť monitorovaní.povedal Grendel s tým, že SIS sa od tohto podozrenia dištancovala.Grendel doplnil, že sa možno ešte pýtať na brannobezpečnostnom výbore. Rovnako je tu podľa neho možnosť, že mohli byť monitorovaní na súkromnú objednávku. Nelegálne monitorovanie v demokratickej spoločnosti podľa Grendela nemá miesto.O podozreniach z monitorovania hovorili samotní organizátori pochodov Za slušné Slovensko. Juraj Šeliga na tlačovej konferencii tento týždeň uviedol, že mali byť údajne sledovaní bezpečnostnými zložkami štátu.povedal. Považujú to za zastrašovanie a šikanu.