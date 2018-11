Desiaty ročník ONE DAY JAZZ Festivalu štartuje o dva dni!

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2018 JESEŇ

Organizátor festivalu sa snaží integrovať našu slovenskú hudobnú scénu do sveta a hudobný festival je jedna z ciest, ako spájať hudobníkov aj divákov. Martin Valihora je ovplyvnený najlepšími európskymi aj americkými muzikantmi a ide mu o to, aby aj naša scéna žila, aby sme sa prepájali s inými hudobnými názormi a aby sa aj naša slovenská hudba vyvíjala.," hovorí slávny bubeník a organizátor festivaluONE DAZ JAZZ Festival tento rok oslavuje okrúhle 10. výročie a ako vždy prinesie program na svetovej úrovni. Začína sa už v nedeľu 18. novembra koncertom Andreja Šebana, Roberta Balzara a Martina Valihoru. Zahrajú v nedeľu v Košiciach v kultúrnom centre Fuga a v pondelok v Novom Meste nad Váhom v jazzovom klube Blue Note. Jazzové hviezdy Omer Avital, Seamus Blake a Oskar Rózsa zahrajú 25. novembra bratislavskom Ateliéri Babylon. Oskar Rósza v duchu festivalu a unikátnych prepájaní zahrá so 7-členným zoskupením, ktorého členovia sú zárukou kvality.," teší sa na festival dirigent, skladateľ a multiinštrumentalistaJesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu, ktorá originálnymi fúziami prepája našu a svetovú jazzovú scénu sa bude konať tentokrát v štyroch mestách, najskôr v Košiciach, potom v Novom Meste nad Váhom, 27. novembra v Žiline, no a v nedeľu 25. a v stredu 28. novembra v Bratislave. V Ateliéri Babylon v Bratislave ochutnáme aktuálnu newyorskú scénu v podaní tenorsaxafonistu a skladateľa Seamusa Blaka, ktorý si zahrá s francúzskymi kolegami, basgitaristom Florentom Nissom a pianistom Tony Tixierom. Seamus Blake je jeden z najuznávanejších súčasných jazzových muzikantov, je to priekopník moderného jazzu.dopĺňa organizátor a duša festivaluIzraelský kontrabasista Omer Avital je invenčný a originálny muzikant, bassgitarista a vizionársky skladateľ, ktorý posúva hranice jazzového výrazu. Avitalove kompozície siahajú od funky, grooves, dlhé veľké formy až po orchestrálne aranžmány, spája jazz s hudbou Blízkeho východu.Desiaty ročník festivalu ONE DAY JAZZ hostí svetové aj domáce hviezdy. Hlavným cieľom je spájať výnimočných muzikantov a nechať ich navzájom sa ovplyvňovať. Tým sa podľa organizátora môže aj slovenská jazzová scéna integrovať do sveta. Prichádzajúci hudobníci prinášajú svoje názory a spoločné hranie so slovenskými umelcami je prínosom pre vývoj jazzovej hudby. Vstupenky na ONE DAY JAZZ Festival si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/Event/One_Day_Jazz_Festival_2018-94246?idp=168983 Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZSeban,Balzar,Valihora Trio SK/CZOskar Rozsa Partnership Unlimited /SK/CZ/Seamus Blake and The French Connection /USA/Omer Avital Qantar /IL/Šeban, Vitous, Valihora /SK/Richard Bona /USA/Šeban, Vitous, Valihora /SK/CZ/Kurt Rosenwinkel Trio feat. Dario Deidda a Gregory Hutchinson /USA/Richard Bona /USA/