NS SR sa začal zaoberať poslancom Milanom M., obžalovaným z extrémizmu

Na snímke uprostred poslanec NR SR Milan M. (ĽSNS) a advokát Tomáš Rosina (vľavo) sedia počas odvolacieho konania na Najvyššom súde (NS) SR, ktorý rozhoduje o kauze jeho extrémistických výrokov 2. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa v utorok na svojom verejnom zasadnutí začal zaoberať prípadom poslanca za ĽSNS Milana M., ktorý je obžalovaný z extrémistických trestných činov.Poslanec Národnej rady (NR) SR sa na odvolacie konanie dostavil v sprievode predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu a viacerých stúpencov strany. NS SR sa v utorok zaoberá ako odvolaním Milana M., tak aj odvolaním prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči minuloročnému rozsudku Špecializovaného trestného súdu. Ten Milana M. odsúdil na peňažný trest 5000 eur. Ak by ho nezaplatil, hrozilo by mu polročné väzenie. Verdikt nebol právoplatný.Milan M. čelil obžalobe z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu. Dôvodom boli jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.Milan M. počas procesu tvrdil, že je nevinný a ak hovoril o, myslel tým vysokú kriminalitu v osadách asociálov. Z nahrávky malo tiež vyplynúť, že ak hovorí o kriminalite detí a trestnej zodpovednosti, myslí tým akékoľvek dieťa, nielenNS SR sa nedávno zaoberal dvoma podobnými prípadmi, a to predsedu ĽSNS, ako aj poslanca Stanislava Mizíka (ĽSNS), obžalovaných z extrémistických trestných činov. NS SR 10. júla zamietol sťažnosť prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý na jeseň minulého roka zamietol obžalobu na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu v kauze šekov pre chudobných.Jeden deň predtým, teda 9. júla, zase definitívne zbavil spod obžaloby Mizíka za extrémistické trestné činy. NS SR tak potvrdil minuloročný rozsudok ŠTS a zamietol odvolanie prokurátora ÚŠP v kauze hanlivého statusu na internete.