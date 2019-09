Na septembrovom Fin.Techsummite sa bude hovoriť o technologickej transformácii bánk, „zelenom“ investovaní aj blockchaine

Banky musia ísť cestou "tech" inovácií

Perspektívy zeleného investovania

Kryptomeny a širší dosah blockchainu

Partneri, súvislosti a hackathon

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2019 (Webnoviny.sk) - V novom termíne – 25. septembra – sa v Bratislave uskutoční tretí ročník konferencie Fin.Techsummit, zameranej na technologické inovácie vo finančnom sektore.Táto prestížna konferencia sa stále rozvíja a do jej programu tentoraz pribudne aj téma– ktorá tvorí obsah druhého programového streamu.Zrýchľovanie digitálnej transformácie a rastúca úloha technológií vo finančných službách je spoločným motívom oboch tematických streamov konferencie Fin.Techsummit 2019. Prvý z nich je zameraný na banky a bankovníctvo."Technologické inovácie sú zásadným trendom v bankovníctve. Pritom je dôležité nájsť optimálnu rovnováhu medzi digitalizáciou a osobným prístupom, ktorý stále oceňuje množstvo klientov," upozorňujeTáto popredná slovenská finančná inštitúcia je exkluzívnym partnerom tohtoročného Fin.Techsummitu."Bankové prostredie sa mení. Noví konkurenti využívajú disruptívne technológie a nie sú zaťažení zdedenými starými systémami," potvrdzuje spoločnosť, ktorá je hlavným partnerom konferencie."Aby mohli etablované banky konkurovať a vyhrávať, potrebujú transformáciu založenú na inováciách," dodáva táto významná IT firma, ktorú bude na Fin.Techsummite reprezentovať. V prezentácii chce priblížiť využitie potenciálu eID karty v komerčnom prostredí."Inovácie v oblasti technológií a softvéru sa stávajú čoraz dôležitejším faktorom vo fungovaní bánk. Banky, ktorým sa darí rýchlejšie ponúknuť technologický ekosystém s pridanou hodnotou, sú budúcimi lídrami trhu," uviedol v nedávnom rozhovore, CEO holandsko-slovenskej IT spoločnostiSpolu s ďalšími zástupcami finančného aj IT odvetvia sa zúčastní na okrúhlom stole s titulom " Aká je cesta stať sa plne digitálnou bankou – hrboľatá cesta alebo hladká plavba? " Spolu s ním budú diskutovať ajV súčasnom svete podnikania a investícií – a banky nie sú výnimkou – sa čoraz intenzívnejšie prejavuje etický rozmer, najčastejšie vyjadrený tzv. zelenou stratégiou. Na Slovensku tieto tendencie podporujú obidva zainteresované rezorty – financií aj životného prostredia."Niektoré štáty už získavajú financie na zelené ciele prostredníctvom zelených dlhopisov. Banky môžu vytvoriť špeciálne zelené produkty a poisťovne, dôchodkové spoločnosti či burzy môžu spravované peniaze presmerovať na environmentálne vhodnejšie investície, čo môže mať pozitívny vplyv aj na ich finančné výsledky," uvádza sa v nedávno vydanom komentári Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR.Snahy o zelené investovanie nachádzajú úrodnú pôdu v celej Európe. Za zmienku stoja napríklad aktivity Veľkej Británie, ktorej vláda v júli 2019 vydala komplexnú "Zelenú finančnú stratégiu". Nepochybne aj tejto témy sa v príhovore na konferencii Fin.Techsummit dotkne– zástupca ďalšieho partnera Fin.Techsummitu, ktorým je britská ambasáda.Dokážu potom aj klienti pri výbere finančných produktov rozmýšľať ekologicky a môže sa "zelená stratégia" stať súčasťou novej zákazníckej skúsenosti v digitálnom svete? Ako ovplyvnia zelené politiky a stratégie každodenné zamestnanie, obchodné modely a vývoj nových produktov vo finančnom sektore? Na tieto otázky budú teda odpovedať experti v paneloch na konferencii v bratislavskom hoteli Carlton.Technológie zmenili aj svet investovania a prostredníctvom aplikácií ho ešte viac priblížili bežným ľuďom. V osobitnom paneli budú na Fin.Techsummite poprední odborníci hovoriť aj o tejto téme.Uprednostňujú ľudia pri investovaní svojich peňazí rozhovor so "živým" poradcom, alebo viac dôverujú aplikácii? Ako je možné splniť požiadavky na compliance – súčasne zdieľať všetky potrebné informácie a byť dostatočne transparentný? Vnímajú banky nových účastníkov trhu len ako konkurentov alebo s nimi dokážu produktívne kooperovať? To sú otázky a témy pre účastníkov panelu o "investechu".Jedným z nich je, CEO švajčiarskej spoločnosti, ktorá sa zameriava na nové crowdfundingové investovanie. Spoločnosť nedávno vydala o tejto téme novú štúdiu a M. Lyadvinski k tomu povedal: "Vidíme, že odvetvie crowdfundingu pre akcie sa mení neuveriteľným tempom. Na základe tejto štúdie očakávame, že realita sa bude ďalej rozvíjať oproti stavu, ktorý popisuje minuloročná správa."Ďalšia účastníčka, zakladateľka úspešnej mobilnej (mikro-)investičnej platformy, odporúča bankám viac sa zamerať na generáciu tzv. mileniálov. "Môžu im ponúkať a krížovo predávať atraktívne a vhodné finančné produkty na základe informácií, ktoré o nich získajú s ich súhlasom," popisuje.Ako možno dosiahnuť ekonomiku príležitostí a rastu v digitálnom svete a akú úlohu pritom zohrajú technológie kryptomien / blockchainu? Do akej miery majú byť zahrnuté do súčasných digitalizačných iniciatív vo finančníctve? To sú otázky už pre účastníkov prvého okrúhleho stola o technológiách pre banky, ale opakujú sa aj v streame, ktorý je venovaný poisťovníctvu (podrobnejšie informácie o ňom budú zverejnené v nasledujúcej tlačovej správe).Osobitná prezentácia bude venovaná využitiu technológii blockchainu v poisťovacom biznise, ale aj v ďalších oblastiach finančníctva, ktoré si vyžadujú lepšie poznanie klienta a jeho klientskej histórie. So svojimi poznatkami na nej účastníkov oboznámi rakúsky blockchainový influencer, známy aj ako CryptoRobby."Podľa môjho názoru technológia blockchain je tu už nastálo. Už čoskoro budeme žiť vo svete, v ktorom táto technológia bude hrať kľúčovú úlohu – a to v kontextoch, ktoré nesúvisia s bitcoinom," uviedol nedávno v debate na Viedenskej univerzite.Ani tohtoročný Fin.Techsummit by sa nemohol v prezentovanom rozsahu uskutočniť bez podpory partnerov a spolupracujúcich inštitúcií. Exkluzívnym partnerom podujatia jehlavnými partnermi súPartnerom je"Prepojením kreativity, teoretických poznatkov a vývoja reálneho produktu bude aj v tomto ročníku tradičný, ktorý bude prebiehať paralelne s hlavným konferenčným programom. Aktuálne sme otvorili pre záujemcov registráciu cez našu webstránku www.fintechsummit.sk , ktorej finálny výber bude ukončený 19.09.2019. Tešíme sa na nových účastníkov," informuje, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá organizuje konferenciu Fin.Techsummit. Súťaž Hackathon podporila Tatra banka cenou pre víťaza – sumou 5 000 eur.Inzercia