NTT spája popredné expertné spoločnosti a vzniká nový globálny poskytovateľ technologických riešení

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation) 1. júla oznámil vznik novej spoločnosti NTT Ltd. Jeden z najväčších poskytovateľov technologických IT riešení na svete, ktorého trhová hodnota predstavuje 11 miliárd amerických dolárov, postupne zlúči do NTT Ltd. 28 svojich spoločností, vrátane NTT Communications, Dimension Data a NTT Security.Nová spoločnosť NTT Ltd. so sídlom v Londýne, ktorá zamestnáva približne 40-tisíc ľudí vo viac ako 70 krajinách a regiónoch, zabezpečí pre klientov globálne riešenia a ponúkne jedinečné expertné znalosti zamerané na vytváranie výnimočných hodnôt pre ľudí, organizácie a spoločnosť.Prezident a CEO NTT Corporation Jun Sawada uviedol: "Veľmi ma teší, že Vám môžem oznámiť vznik novej spoločnosti NTT Ltd. Ak spojíme naše nové odborné znalosti z NTT Ltd. s tými, ktorými disponuje NTT DATA, vznikne jeden z piatich najväčších svetových poskytovateľov technologických a podnikových IT riešení s obratom (mimo Japonska) 20 miliárd amerických dolárov. Našim cieľom je prostredníctvom zabezpečovania riešení digitálnej transformácie prispievať k inteligentnému a zdravému prostrediu. Vďaka postupnému zlúčeniu do jednej spoločnosti NTT bude poskytovanie našich služieb a riešení oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.""S radosťou potvrdzujeme, že globálne sídlo spoločnosti NTT Ltd. sa bude nachádzať v Londýne a naše obchodné vzťahy s Veľkou Britániou zostávajú naďalej veľmi silné. Zvažovali sme viacero lokalít, no napokon sme sa cielene rozhodli pre Londýn. Toto rozhodnutie prináša veľa výhod, vrátane stabilnej ekonomiky, kvalifikovaných pracovníkov, rozmanitosti obyvateľstva i myslenia, silnej infraštruktúry, škôl a bývania pre zahraničných pracovníkov. Je to skvelé mesto na život i prácu a sme nadšení, že bude domovom pre naše nové podnikanie."Vďaka zlúčeniu týchto spoločností ponúkneme našim klientom:Nová spoločnosť už spolupracuje s viac ako 10-tisíc klientmi na celom svete, vrátane popredných svetových organizácií, ktoré podnikajú vo finančnom sektore, farmaceutickom priemysle, telekomunikáciách, energetike a sektore verejnej správy, priemyselnej výrobe, automobilovom priemysle a v technologickom sektore. Medzi spoločnosti, ktoré už používajú inteligentné technologické riešenia NTT, zamerané na prepojenie budúcnosti, patria Tour de France, ALMA, City of Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel a NXP.Tsunehisa Okuno, Chairman NTT Ltd. a Executive Vice President NTT Corporation uviedol: "Dnešným dňom NTT pokračuje vo svojej 120-ročnej tradícii, podľa ktorej vždy načúvame požiadavkám našich klientov a neustále sa im snažíme prinášať inovatívne riešenia. Založením spoločnosti NTT Ltd., silného poskytovateľa technologických riešení a manažovaných služieb, sa zároveň zaväzujeme zvýšiť investície do výskumu a vývoja nových technologických startupov, ako aj do rozvoja nášho vlastného tímu, ktorého hlavným cieľom bude vývoj prevratných inovácií. Vidíme príležitosť pomáhať našim klientom a komunitám efektívnejšie tak, že spojíme všetky tieto naše odborné skúsenosti."Jason Goodall, CEO NTT Ltd. komentoval: "Som mimoriadne hrdý, že povediem NTT Ltd. do novej a vzrušujúcej éry. Dnes vznikla spoločnosť, globálny poskytovateľ technologických riešení, ktorá bude poskytovať širokú škálu najmodernejších produktov, riešení a manažovaných služieb, ktoré sú ušité na požiadavky našich klientov. Sme si vedomí toho, že vývoj technológií sa nezastaví. To isté platí aj pre nás. Aj naďalej sa budeme snažiť zvyšovať efektivitu poskytovania našich služieb pre našich klientov a poskytovať im tie najvhodnejšie a najmodernejšie produkty a riešenia. Sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou jedného z najväčších poskytovateľov technologických a podnikových riešení na svete a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s našimi klientmi."Chris Barnard, Vice President Enterprise Infrastructure and Communication IDC konštatoval: "Organizácie na celom svete sa čoraz viac zameriavajú na spoluprácu s technologickými poskytovateľmi, ktorí sú schopní prispôsobiť sa ich požiadavkám, zabezpečia technologickú podporu a promptne reagujú na neustále sa meniace podmienky trhu. Organizácie, poľnohospodárske a priemyselné podniky potrebujú integrované technologické riešenia, ktoré im umožnia plne využívať moderné digitálne technológie. NTT si túto skutočnosť uvedomuje a postupným zlúčením svojich spoločností ponúkne svojim klientom efektívnu transformáciu."Ďalšie informácie nájdete na našej novej webovej stránke - www.hello.global.ntt Inzercia