SAV predstavila strategické dokumenty smerovania vedy v SR

Na snímke zľava predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo počas tlačovej konferencie Slovenskej akadémie vied (SAV) k predstaveniu strategických dokumentov smerovania vedy na Slovensku 4. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. júla (TASR) – Slovenská akadémia vied (SAV) predstavila strategické dokumenty smerovania vedy na Slovensku. Reaguje tak na roky chýbajúce podklady, ktoré by mali určiť priority vo vede a výskume. Akadémia sa preto spojila s univerzitami, priemyselným sektorom s Učenou spoločnosťou Slovenska, aby pripravili základnú analýzu súčasnej situácie v oblasti vedy i výskumu a víziu pre Slovensko i SAV.Predseda SAV Pavol Šajgalík upozornil na to, že na Slovensku momentálne absentuje Štátna vedná politika. V súčasnosti má Slovensko jediný dokument, ktorý sa zaoberá vedeckou prácou, a to Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z roku 2013. Tá však nenahrádza Štátnu vednú politiku. Podľa SAV chýba aj koncepcia vedy.povedal Šajgalík. Tieto dokumenty sú určené štátnym orgánom, politickým stranám, podnikateľom, verejným inštitúciám a vedeckým kapacitám či začínajúcim mladým vedcom.skonštatoval podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely. Na Slovensku podľa neho existuje medzinárodne viditeľná veda, ale existuje len veľmi malý počet vedcov, ktorí patriaupozornil.Zámerom dokumentov je preto aj podpora špičkových vedcov.Peter Moczo - predseda Učenej spoločnosti Slovenska, ktorá združuje najlepších vedcov Slovenska, upozornil na to, že hlavným problémom slovenskej vedy je vzťah spoločnosti k vede, výskumu a vzdelávaniu.vyhlásil. Ako tvrdí, samotní vedci zlyhali v tom, že nevychovali spoločnosť k správnemu vzťahu, a je potrebné to zmeniť.V dokumente Iniciatíva sa píše, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku. Vedci v materiáli upozorňujú na nízku podporu zo strany štátu, zlé rozdeľovanie celkovej finančnej podpory, na nízku výkonnosť výskumu, veľkú mieru predstierania vedeckej kvality či na predimenzovanú sieť vysokých škôl i nedostatočný rozvoj vysokoškolského vzdelávania.upozorňujú na to tvorcovia dokumentu.Šajgalík podotkol, že Slovensko potrebuje audit verejného výskumného priestoru i Štátnu vednú politiku.podotkol šéf SAV.