NÚDCH: Pády detí z výšky pribúdajú, najčastejšie z manželskej postele

Bratislava 17. mája (TASR) - Počet detských pacientov po páde z výšky v poslednom období výrazne vzrástol. Upozorňujú na to lekári z urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Najväčší nárast je podľa nich u detí do troch rokov, oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich po páde ošetrili o 70 percent viac.priblížil generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. Najčastejšie deti padajú z manželskej postele, zhruba štvrtinu takýchto detí musia aj hospitalizovať. Časté sú aj pády z kočíka, prebaľovacích pultov alebo nárazy do objektov.myslí si lekárka Kliniky detskej chirurgie (KDCH) Daniela Šandorová. Rodičom odporúča zamerať sa na prevenciu - nenechávať deti ani chvíľu bez dozoru, vo vajíčku a v sedačke ich vždy pripútať.radí.Keď už k pádu došlo a rodič má akékoľvek obavy, odborníci odporúčajú radšej navštíviť lekára.vysvetľuje Šandorová.Najčasenejším poranením pri pádoch z výšky je podľa lekárky otras mozgu, s ktorým musí byť dieťa hospitalizované a sledované, časté sú aj zlomeniny lebky. Vážne úrazy, akým sú vnútrolebečné poranenia, si z vyžadujú monitoring na intenzívnej starostlivosti, v niektorých prípadov aj operačnú liečbu.Deti podľa lekárky padajú na hlavu aj z fyziologických dôvodov - ich hlava je proporčne k zvyšku tela väčšia. K pádom sú tiež náchylné preto, že skúmajú svet. Dôležitú úlohu však podľa nej hrajú aj rodičia.myslí si Šandorová.