Núdzové pristátie v Budapešti: Let prerušili pre nevoľnosť pasažiera

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. júna (TASR) - Nevoľnosť pasažiera si vyžiadala v pondelok v Budapešti vynútené pristátie letu spoločnosti Qatar Airways, smerujúceho z Dauhy do Birminghamu.Piloti sa podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság nadránom nad východným územím Rumunska rozhodli, že pristanú na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta.Mladý Katarčan, ktorý už bol liečený na srdcové ochorenie, sa sťažoval na bolesti hrudníka a mal zrýchlený tep. K stroju Boeing 787-8 Dreamliner prišla po pristátí záchranná služba, ktorá pacienta previezla do jednej z budapeštianskych nemocníc.Lietadlo krátko pre 08.00 h vzlietlo a pokračovalo v lete do Birminghamu.