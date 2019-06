V rodnom dome D. Hoffmana chcú vystavovať jeho fotografie

Na snímke Šimon Martin Šafařík pred rodným domov Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici 10. mája 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 10. júna (TASR) - Originálne fotografie Deža Hoffmana a ďalšie veci pripomínajúce tohto fotografa a banskoštiavnického rodáka majú byť súčasťou expozície, ktorú chcú v blízkej budúcnosti sprístupniť v jeho rodnom dome v Banskej Štiavnici.Približne 250-ročný remeselnícky dom, ktorý sa nachádza v samotnom srdci Banskej Štiavnice, sa podujal zachrániť Štiavničan Šimon Martin Šafařík so svojím bratom Michalom. Dom aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou, verejnosti by ho chceli prezentovať už o niekoľko mesiacov.priblížil Šafařík s tým, že v jeho strede bola tzv. čierna kuchyňa. Na začiatku 20. storočia tam žila židovská rodina Hoffmanovcov, známy rodák sa narodil v roku 1912.Skôr narodení Štiavničania si ešte pamätajú, že istý čas bola v dome aj. Povráva sa, že sa v nej rád zastavil aj bulharský cár Ferdinand Coburg, ktorý časť svojho života prežil v neďalekom Svätom Antone.dodal Šafařík s tým, že na túto časť histórie domu si spomínajú mnohí, ktorí sa tam po rokoch pristavujú. Posledné štyri desaťročia pred jeho kúpou dom chátral a bol neobývaný.Šafaříkovci sa ho preto rozhodli obnoviť. Dom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Jeho obnovu podporilo aj ministerstvo kultúry.povedal Šafařík.Expozícia by mala byť zameraná na život a tvorbu Deža Hoffmana.podotkol Šafařík.Okrem expozície by tam mal vzniknúť aj apartmán, ktorý bude k dispozícii turistom, či priestor na rôzne menšie podujatia.dodal Šafařík.