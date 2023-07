Núdzový stav na Rodose sa netýka civilistov, turisti by však mali aj naďalej zostať obozretní

Vyhlásenie núdzového stavu

28.7.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča turistom smerujúcim do Grécka maximálnu obozretnosť. Ešte pred príchodom do krajiny by sa mali podrobne informovať o aktuálnej situácii v konkrétnom letovisku, a to v príslušnej cestovnej kancelárii alebo priamo v hoteli. Vyhnúť sa pritom treba pobytom v nebezpečných oblastiach, vrátane oblastí požiarov.„Aktuálny stupeň nášho odporúčania pre Grécko je prvý stupeň, ktorý znamená varovanie pred požiarmi,“ informuje hovorca ministerstva zahraničia Matúš Dávid . Ministerstvo pripomína, že na gréckom ostrove Rodos tento týždeň vyhlásili núdzový stav . Ide len o administratívne opatrenie, ktoré je určené pre zložky gréckej civilnej ochrany za účelom riešenia požiarov a ich následkov.„Netýka sa civilistov, turistov alebo prístupu na ostrov. To však neznamená, že netreba byť maximálne obozretný, naopak,“ zdôraznilo ministerstvo. Užitočné informácie pred cestou do zahraničia možno nájsť na webovej stránke rezortu diplomacie mzv.sk, ako aj na jeho sociálnych sieťach.Slovenským dovolenkárom, ktorí sa nachádzajú v zasiahnutých oblastiach, ministerstvo odporúča striktne sa riadiť pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek. Občanom, ktorí sú na postihnutých územiach v rámci zájazdov cestovných kancelárií, odporúča kontaktovať delegátov cestovných kancelárií alebo priamo cestovné kancelárie.Tento istý princíp platí aj v prípade inej krajiny, Chorvátska, Talianska alebo Turecka. V prípade núdze je Slovákom v Grécku k dispozícii aj pohotovostné číslo Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Aténach„Zároveň odporúčame občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka. Vďaka takejto registrácii môžete dostávať aktuálne informácie o vami zvolenej krajine a v prípade krízovej situácie vám budeme vedieť ľahšie a rýchlejšie pomôcť,“ adresuje dovolenkárom ministerstvo zahraničných vecí.Zároveň podotýka, že Slovensko je demokratický štát, v ktorom štátne inštitúcie nemajú možnosť prikazovať občanom, kam môžu, alebo nemôžu cestovať. „Každý občan však môže aj na základe našich odporúčaní zvážiť všetky riziká spojené s cestou do zahraničia a samostatne a dobrovoľne sa rozhodnúť, či cestovať alebo nie,“ dodalo ministerstvo diplomacie.