Inštitút pre štúdium vojny sa vyjadril k situácii na Ukrajine, upozorňuje na kontraproduktívne očakávania zo Západu

28.7.2023 (SITA.sk) - Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) upozornil, že západní predstavitelia „kontraproduktívne posilňujú očakávania rýchleho a dramatického ukrajinského postupu", ktorý vojaci pravdepodobne nedokážu dosiahnuť.V najnovšej analýze vojny na Ukrajine inštitút dodal, že západní predstavitelia zároveň zverejňujú predpovede, kde postup Ukrajincov môže nastať, „ktoré by sa pravdepodobne nemali verejne zdieľať". Informuje o tom web Sky News.ISW uviedol, že podľa jeho hodnotenia ozbrojené sily Kyjeva v protiofenzíve „môžu dosiahnuť významné zisky". Pravdepodobne to však zaberie určitý čas a bude to „popretkávané prestávkami a obdobiami pomalšieho a náročnejšieho úsilia".