Núdzový stav na Slovensku bude minulosťou, tvrdí Krajniak a Richter sa vyjadril aj k situácii v Smere

Prejav bol lepší ako Kiskov

Odchod Pellegriniho ako jedna z možností

7.6.2020 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) označil prejav prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky za vyvážený. Prezidentka podľa neho vyzdvihla veci, ktoré považuje za dôležité.Bývalý šéf rezortu práce a súčasný poslanec NR SR za stranu Smer-SD Ján Richter ho označil za lepší ako boli prejavy, ktoré mával v parlamente jej predchodca Andrej Kiska (Za ľudí). Obaja to povedali v nedeľnej diskusnej relácii verejnoprávnej RTVS O 5 minút 12.Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v piatok 5. júna v Národnej rade SR so správou o stave republiky. Vyzvala v ňom vládnu koalíciu, aby napĺňala svoj hlavný predvolebný sľub.Pri jeho napĺňaní chce byť nápomocná, lebo sa podľa jej slov kryje so sľubom, ktorý pred rokom počas inauguračného dňa dala verejnosti.„Na to, aby republika mohla civilizovane fungovať, občania potrebujú dôverovať štátu a štát občanom. Z bludných kruhov vzájomnej nedôvery sa môže spoločnosť dostať iba tak, že v boji proti korupcii a nezákonnostiam bude dôsledná," zdôraznila Čaputová.Podľa Richtera bola v jej prejave snaha o vyváženosť. „Bolo to lepšie v porovnaní s jej predchodcom Andrejom Kiskom, ktorého prejavy boli jednostranné a nevyvážené. Páčila sa mi jej myšlienka, aby sa spoločnosť nevrátila tam, kde bola pred pandémiou. Prezidentka tiež pomenovala niektoré veci kriticky voči terajšej koalícii, ktoré by mohla realizovať," zhodnotil Richter.Bývalý minister označil odchod Petra Pellegriniho zo Smeru-SD za jednu z možností. Za druhú alternatívu považuje to, že sa nájde zhoda vo vnútri strany. „V tejto chvíli robím všetko pre to, aby ostala strana jednotná. Ak nastanú problémy, budeme to riešiť potom," priblížil Richter.Súčasný šéf rezortu práce Milan Krajniak v relácii tiež uviedol, že núdzový stav, ktorý sa na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 bude končiť 15. júna, sa nebude ďalej predlžovať. „K opätovnému predlžovaniu núdzového stavu by nemalo dôjsť. Po 15. júni by mal byť minulosťou," ozrejmil minister práce.