Núdzový stav na Slovensku sa bude môcť predlžovať donekonečna, nakazení poslanci hlasovali za fóliou

Potrebný je súhlas NR SR

Môžu obmedziť základné práva a slobody

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Núdzový stav možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok 28. decembra 91 hlasmi schválil parlament.Núdzový stav bude možné predĺžiť aj pred účinnosťou tohto ústavného zákona. Účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Aktuálne platný núdzový stav sa končí v utorok 29. decembra. Poslanci parlamentu sa v pondelok v tejto súvislosti zišli, aby schválili novelu zákona, na základe ktorej bude možné platnosť núdzového stavu opätovne predĺžiť.S predĺžením núdzového stavu však bude musieť po novom súhlasiť Národná rada SR (NR SR) , a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ako sa píše v dôvodovej správe, ide o vytvorenie ústavnej poistky v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.Zo zverejneného materiálu vyplýva, že núdzový stav bude možné vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. V prípade, že parlament nevyjadrí súhlas, predĺženie núdzového stavu zanikne dňom neschválenia návrhu vlády.Súhlas národnej rady bude potrebný aj v prípade opätovného vyhlásenia núdzového stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní.Z novely ďalej vyplýva, že v núdzovom stave možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody. Tiež bude možné uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, napríklad obmedzením nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí, alebo evakuáciou na určené miesto.Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Milana Vetráka a Radovana Marcinčina (obaja OĽaNO). Vďaka nemu bude možné núdzový stav vyhlásiť aj na celom území Slovenskej republiky.Poslanci za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová Miloš Svrček navrhli doplnenie, ktorým sa utvoria podmienky na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, a to podľa závažnosti ohrozenia, na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Ich pozmeňujúci návrh zákonodarcovia taktiež schválili.