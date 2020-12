Pobrexitová obchodná dohoda dostala zelenú, musí ju ešte schváliť Európsky parlament

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Veľvyslanci členských štátov Európskej únie (EÚ) v pondelok jednohlasne schválili pobrexitovú obchodnú dohodu s Veľkou Britániou. Informoval o tom hovorca Nemecka, ktoré má v súčasnosti rotujúce predsedníctvo EÚ, Sebastian Fisher. Dohoda má podľa jeho slov "zelenú".Schválenie dohody dosiahnutej na Štedrý deň sa očakávalo, keďže ju lídri EÚ vrelo privítali. Stále ju musí schváliť Európsky parlament , čo by sa podľa očakávaní malo stať vo februári. Dolná snemovňa britského parlamentu by dohodu mala odobriť v stredu.Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom bolo uzavrieť obchodnú dohodu s cieľom zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.Viac ako tisícstranová dohoda zabezpečí, aby Británia a EÚ mohli obchodovať bez ciel a kvót. Podniky aj jednotlivci sa však stále musia pripraviť na nepríjemnosti a nové výdavky spojené s brexitom, či už sú to platné pasy alebo nové colné vyhlásenia, ktoré musia vyplniť firmy.Britský minister poverený prípravami na brexit Michael Gove pre BBC povedal, že ich od štvrtka čakajú aj "komplikované chvíle", no urobia všetko pre to, aby bol prechod na nové pravidlá hladký.