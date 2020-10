Núdzový stav sa v Česku predĺži do 20. novembra, vláda potrebuje viac času

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu v krajine o tri týždne. V dôsledku súčasnej epidemiologickej situácie s novým koronavírusom tak bude platiť do piatku 20. novembra.Vláda pritom žiadala predĺžiť stav až do 3. decembra, to však odmietla časť opozície, informuje spravodajský portál Novinky.cz."Vláda potrebuje čas, hasí vzniknuté problémy a pracuje na reštarte ekonomiky. Česká republika ale pri zapojení všetkých môže vyjsť z krízy posilnená," povedal poslancom premiér Andrej Babiš Politik zároveň upozornil, že všetky opatrenia sa začnú prejavovať s odstupom. Najnovším opatreniam, ktoré platia od stredy, by bez núdzového stavu skončila platnosť.Počas núdzového stavu môže vláda na základe krízového zákona zavádzať prísnejšie opatrenia, vrátane plošných zásahov do základných práv, pre ktoré nestačia rozhodnutia ministra zdravotníctva, pripomínajú Novinky. Rozsah obmedzení ale musí byť vymedzený vopred.