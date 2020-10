Video: Premiér pozval ľudí na celoplošné testovanie, hovorí o pokuse predísť lockdownu

Premiér Igor Matovič (OĽANO) pozval všetkých na plošné testovanie na ochorenie COVID-19. Hovorí o pokuse predísť úplnému lockdownu a boji za ochranu zdravia a životov. "Pozývam vás, poďte. Máme obrovskú šancu týmto liekom, našim slovenským unikátnym liekom, vykročiť v ústrety slobode a lepšej budúcnosti. Máme veľkú šancu ukázať aj Európe a svetu, že sa to dá aj inak, bez toho, aby sme si zatvárali ekonomiku a milióny ľudí boli bez práce," uviedol vo svojom príhovore v predvečer testovania. Zdôraznil, že sme všetci na jednej lodi a spoločne to dokážeme. Verí, že do rána budú pripravené všetky odberné tímy vrátane zdravotníkov. Tých podľa jeho slov chýba nateraz "pár desiatok či stoviek".





Premiér poukázal na pribúdajúcich chorých a zomierajúcich na COVID-19, na situáciu v európskych krajinách, ktoré prijímajú lockdowny a zatvárajú ekonomiky. Dodal, že to isté odporúčali aj slovenskí vedci. Plošné testovanie je preto podľa jeho slov pokus predísť úplnému lockdownu. "Rozhodli sme sa, že skúsime ešte posledný, áno priznávam, pokus. Pokus, ktorý v Európe ani vo svete obdoby nemá," zdôraznil s tým, že celý svet sa teraz pozerá na Slovensko, ako zvládne celoplošné testovanie antigénovými testami. Dodal, že tie dokážu veľmi rýchlo zistiť, kto je chorý, hoci nie tak presne ako PCR testy.Poukázal pritom na výsledky pilotného testovania na Orave a v Bardejove. Jeho výsledok označil za úžasný, pretože sa podarilo odhaliť takmer 6000 pozitívnych, ktorých izolovali, vďaka čomu nechodili medzi ostatnými a nešírili nákazu. Tvrdí, že to pomohlo k ochrane životov a zdravia.Dodal, že Slovensko čaká najväčší projekt, aký kedy republika zorganizovala. V súvislosti s jeho prípravou ocenil prácu Ozbrojených síl (OS) SR. Armáda podľa neho odviedla skvelú prácu, pretože sa im podarilo obsadiť všetky tímy, hoci ešte chýbajú zdravotníci. "Verím, že keď pôjdeme takto ďalej a vojaci a vojačky budú do rána určite makať na 200 percent, že ráno budeme mať všetky tímy pripravené a budete môcť prísť. A ja vás pozývam - poďte. Všetci sme na jednej lodi, bez ohľadu na to, aké máme politické presvedčenie, v akého boha veríme, alebo či v boha veríme," dodal.