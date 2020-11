Núdzový stav v Česku by sa mohol predĺžiť, minister zdravotníctva má na to jednoduchý dôvod

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 (Webnoviny.sk) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný vo štvrtok v Poslaneckej snemovni vyhlásil, že bude žiadať predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní. V pondelok to podľa vlastných slov navrhne vláde, informuje spravodajský portál TN.cz."Na pondelkovej schôdzi vlády mám v úmysle znovu navrhnúť ďalšie predĺženie núdzového stavu aj po 20. novembri, budem navrhovať 30-dňovú lehotu," vyjadril sa a dodal, že "vláda Českej republiky v rámci aktuálnej situácie vyhodnotila, že naďalej sú naplnené podmienky pre vyhlásenie núdzového stavu, Česká republika je naďalej v stave nebezpečenstva". Súčasný núdzový stav v Česku platí do 20. novembra.Dôvod predĺženia je podľa neho veľmi jednoduchý. "Keď zajtra predstavíme tú sériu opatrení v podobe tabuľky či matice, ktorá pomerne pragmaticky a previazano upravuje odporúčania a nariadenia naprieč všetkými oblasťami ľudského života, tak si veľmi rýchlo a jednoducho všetci uvedomíme, že bez existencie núdzového stavu sa táto tabuľka stáva bezcennou a všetky opatrenia sa dostávajú do roviny odporúčaní," vysvetlil.