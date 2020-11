Tržby gastro prevádzok klesli o ďalších 75 percent, podniky chcú terasy len za symbolický prenájom

Vyššie dane z nehnuteľností

Ťažko dosiahnuteľná pomoc

13.11.2020 - Od septembra klesli tržby podnikov v gastro sektore o 75 percent. V tlačovej správe to uviedli zástupcovia platformy #StáleMámeChuť, ktorá zastrešuje podnikateľov v oblasti gastronómie. Pokles tržieb podľa nej súvisí so zákazom konzumácie jedál a nápojov v interiéroch hotelov, barov či reštaurácií.Členovia platformy preto poslali otvorený list prezidentovi Únie miest Slovenska (ÚMS) aj Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS). Žiadajú v ňom, aby boli gastro prevádzkam znížené miestne poplatky za prevádzkovanie terasy na symbolickú sumu a znížená daň z nehnuteľnosti.Podľa zástupcov platformy je situácia v prevádzkach s občerstvením alarmujúca. Celkovo 60 percent prevádzok s občerstvením uvádza, že ak nedostanú pomoc od štátu alebo úver, budú musieť svoj podnik zavrieť. Gastro podnikatelia uvádzajú, že počas prvej vlny koronavírusu prišli o približne 80 percent tržieb.Zároveň sa musia vysporiadať s vyššími daňami z nehnuteľnosti, ktoré od nového roku vzrástli od 25 do 180 percent v závislosti od lokality.„Všetci podporujeme snahy, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Sme však presvedčení, že počas pandémie je nevyhnutné chrániť nielen ľudské životy, ale aj živobytia. Uvedomujeme si, že aj keď vládna prvá pomoc už bola schválená, pre veľkú časť podnikov v segmente gastronómie môže byť stále len ťažko dosiahnuteľná,“ uviedla platforma v tlačovej správe.Majitelia podnikov s občerstvením preto dodávajú, že pre úspešné zvládnutie pandemickej situácie bude potrebná aj pomoc zo strany samospráv.