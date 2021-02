Núdzový stav v Česku sa nepredĺži, Babišova vláda musí vyriešiť krízovú situáciu

Vyhlásiť by mohli stav nebezpečenstva

Nebudú môcť obmedzovať podnikanie

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po tom, ako českí poslanci vo štvrtok večer odmietli ďalšie predĺženie núdzového stavu, bude v piatok vláda premiéra Andreja Babiša riešiť ďalší postup. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého sa ministri mimoriadne stretnú na poludnie. Súčasný núdzový stav sa tak v Česku skončí o polnoci v nedeľu 14. februára.Ministri by mohli napríklad niektoré opatrenia „preradiť" pod zákon o ochrane verejného zdravia. O takejto možnosti hovoril počas týždňa minister vnútra Jan Hamáček , pričom však zároveň upozornil, že viaceré takéto nariadenia by sa následne mohli stať predmetom súdnych sporov a hrozí, že budú zrušené.Vláda by tiež mohla teoreticky aj po nesúhlase Poslaneckej snemovne vyhlásiť nový núdzový stav, to však označil za problematické Hamáček aj ústavní právnici, ktorých oslovila redakcia TN.cz.„Podľa mňa by to bolo protiústavné. Podľa článku 6 ústavného zákona o bezpečnosti môže vláda vyhlásiť núdzový stav na 30 dní a predĺžiť (ho) so súhlasom Poslaneckej snemovne. To nie je možné obchádzať tým, že vláda vyhlási nový núdzový stav," vyjadril sa právnik Jan Wintr.Na čo najrýchlejšie riešenie situácie vyzvali vládu po nepredĺžení núdzového stavu Snemovňou aj hejtmani. Časť z nich pritom už počas štvrtka oznámila, že ak predĺženie núdzového stavu neprejde, vyhlásia vo svojich krajoch stav nebezpečenstva. Tento krok im umožní vyhlasovať opatrenia na regionálnej úrovni. Spraviť tak chcú hejtmani Karlovarského, Libereckého, Stredočeského, Olomouckého a Pardubického kraja, ku ktorým sa pripojil aj pražský primátor.Premiér má na piatok 12. februára naplánované aj pravidelné stretnutie s prezidentom Milošom Zemanom , kde by sa mali tiež zaoberať najnovším vývojom situácie.Spolu s núdzovým stavom by sa mala v Česku skončiť aj platnosť viacerých opatrení. Vláda totiž bez neho nemôže obmedzovať podnikanie. Otvoriť tak budú môcť reštaurácie, obchody i služby a prestane platiť aj zákaz nočného vychádzania a zhromažďovania. Naďalej však zostanú v platnosti opatrenia ako nosenie rúšok vo verejných priestoroch alebo povinná karanténa.