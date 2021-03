Núdzový stav zakáže aj výlety či dovolenky v zahraničí, ide o jednu zo zmien v opatreniach proti COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudia počas núdzového stavu nebudú môcť cestovať do zahraničia s cieľom rekreácie. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura.Ide o jednu zo zmien, ktorú zaradila vláda do režimu núdzového stavu. Hlavného hygienika tiež zaviazala, aby do zoznamu povolených respirátorov zaradil aj tie značky KN95. Vláda zároveň rozšírila zoznam študentov vysokých škôl zdravotníckych odborov, ktorým sa umožňuje prax aj v čase núdzového stavu.Vláda na svojom stredajšom rokovaní predĺžila núdzový stav, ktorý mal končiť v piatok 19. marca. Po rokovaní vlády to potvrdil minister hospodárstva SR Richard Sulík SaS ). Dodal, že potvrdiť ho musia aj poslanci Národnej rady SR (NR SR) . Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová Za ľudí ) po rokovaní vlády uviedla, že súhlas s núdzovým stavom bol konsenzuálny a predĺžili ho o 40 dní.Núdzový stav by mal byť využitý predovšetkým na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, teda aj sociálnych kontaktov. Práve to vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.