Budaj nemá záujem o premiérsku stoličku a pád súčasnej vlády by považoval za premárnenú šancu

17.3.2021 - V prípade, že by sa Igor Matovič (OĽaNO) rozhodol vzdať postu predsedu vlády, minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) by o túto pozíciu záujem nemal. Povedal to dnes v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. „Ja robím na životnom prostredí svoju prácu a som veľmi spokojný, že ju môžem robiť,“ povedal Budaj.Po rokovaní vlády podľa neho budú pokračovať ďalšie rokovania s koaličnými partnermi, ktorých výsledok zatiaľ nie je možné predpovedať. Budaj uviedol, že poslanecký klub hnutia OĽaNO bude stáť za Matovičovým rozhodnutím, nech bude akékoľvek. Pád súčasnej vlády by považoval za premárnenú šancu, pretože ústavná väčšina súčasnej vlády jej dáva možnosť vykonávať významné zmeny a reformy.Na špekulácie, že by sa OĽaNO mohlo snažiť hľadať v Národnej rade SR (NR SR) podporu aj nezaradených poslancov, napríklad odídencov z ĽSNS Budaj odpovedal, že by určite nebol ministrom vlády, ktorú podporujú extrémisti. Šéf envirorezortu uviedol, že udalosti posledných dní vytvorili v spoločnosti klamlivý obraz o tom, že Igor Matovič sa s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) na rokovaniach vlády stále hádali.