Nútená práca i sexuálne vykorisťovanie, vyšetrovanie obchodu s ľuďmi odhalilo aj nezákonnú adopciu

Vykonávali nútenú prácu či točili pornografiu

Najmladšie dievča malo len 13 rokov

V Británii sa obchoduje najčastejšie

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku tohto roka do konca septembra registruje ministerstvo vnútra na Slovensku zatiaľ 36 prípadov obchodovania s ľuďmi. Uvádza to v tlačovej správe pre príležitosti Európskeho dňa proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá práve na pondelok 18. októbra.Zároveň ministerstvo uvádza, že tento rok sa u nás prvýkrát v histórii vyskytol prípad nezákonnej adopcie dieťaťa. Odhalené bolo tiež sexuálne vykorisťovanie dievčat, ktoré má na svedomí vlastná rodina.V rámci zaznamenaných prípadov bolo medzi obeťami 16 mužov (z toho tri deti) a 20 žien (z toho osem detí).„Išlo o 34 slovenských občanov a dvoch cudzincov pochádzajúcich z Vietnamu. Obchodníci s ľuďmi zneužívali obete sexuálne, na natáčanie pornografie, na vykonávanie nútenej práce, prípadne prinútili svoju obeť vstúpiť do nedobrovoľného manželského zväzku s cudzou osobou a neštítili sa ani rôznych kombinácií zneužívania," informuje ministerstvo.Mužské obete boli podľa rezortu vnútra obeťou prevažne nútenej práce a v jednom prípade boli nútení aj na páchanie trestnej činnosti.„U ženských obetí tradične prevláda sexuálne vykorisťovanie alebo nútená prostitúcia. V roku 2021 bolo takto vykorisťovaných 14 ženských obetí, z toho sedem dievčat. Najmladšie malo v čase náboru len 13 rokov," upozornil rezort s tým, že v jednom prípade matka závislá od alkoholu nútila svoju dcéru vykonávať pohlavné styky s klientmi, ktorých jej sama zadovážila, za sumy od dvoch do piatich eur.Zároveň rezort uvádza, že tretina identifikovaných obetí bola vykorisťovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. „Napriek skutočnosti, že Spojené kráľovstvo už nie je členskou krajinou Európskej únie, stále je najčastejšou krajinou, kde sú slovenské obete vykorisťované," dodalo ministerstvo.Akékoľvek podozrenie na trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi môžu občania nahlásiť na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – 0800 800 818. Linka funguje denne od 8:00 do 20:00.