Zeman nebol pri prevoze v bezvedomí, vyvracia Mynář lži o hospitalizácii prezidenta

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman je hospitalizovaný dobrovoľne a pri prevoze do nemocnice nebol v bezvedomí. V pondelok to na tlačovom brífingu povedal jeho kancelár Vratislav Mynář , ktorý avizoval, že vyvráti lži, ktoré sa šíria v súvislosti s prezidentovou hospitalizáciou.O zdraví hlavy štátu podľa svojich slov informovať nemôže, uvádza spravodajský portál TN.cz. „Pri prevoze nebol v bezvedomí, mal by totiž dýchaciu masku a bol by pripojený na prístroje,“ vyhlásil kancelár.Ako tiež uviedol, prezident nariadil pripraviť rozhodnutie o zvolaní zasadnutia Poslaneckej snemovne na 8. novembra a požiadal o účasť predsedu dolnej komory parlamentu Radka Vondráčka . „Osobne som bol s pánom Vondráčkom prítomný pri tom, keď pán prezident podpísal toto rozhodnutie a odovzdal ho pánu Vodráčkovi na vybavenie,“ povedal Mynář.Predseda Senátu Miloš Vystrčil dostal v pondelok správu od Ústrednej vojenskej nemocnice, ktorá mala odpovedať na jeho otázky k stavu prezidenta. Podľa kancelára predseda hornej komory parlamentu otázkami na Zemanovo zdravie vyvolal mediálnu hru, ktorá má poslúžiť jeho zviditeľneniu a odstaveniu prezidenta od moci.