Nvotová rozpredáva nástroje. Štát chce umelcov vyhladovať, tvrdí známa hudobníčka

Podľa vlastných slov tak robí vzhľadom na opatrenia, ktorými chce štát umelcov vyhladovať. „Situácia je radikálna a vyžaduje si radikálne riešenie,“ hovorí

Výkrik do tmy

Inzerát interpretka zverejnila vo svojom profile na sociálnej sieti v pondelok počas zasadania Ústredného krízového štábu. „Bol to vyslovene výkrik do tmy. Akurát som čítala, že zasadá krízový štáb, na ktorom sa rozhodovalo o našom osude, tak som si vravela: ‘Kriste pane, musím tam vyslať nejakú energiu‘. No plánovala som to popravde urobiť už týždeň,“ priznáva.

Ako prvé si nového majiteľa hľadajú klávesy Korg Stage Vintage 88, na ktorých umelkyňa nahrala album More a odohrala vyše 60 koncertov. „Mám veľa rôznych nástrojov, toto je môj hlavný. Našťastie mám dva, zatiaľ púšťam len prvý a dúfam, že nedôjde k tomu, že budem musieť predať aj ten druhý. Keď áno, tak ho predám. Jedlo a nájom sú dôležitejšie…,“ konštatuje Nvotová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Populárna hudobná scéna trpí najviac

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na pondelňajšom zasadnutí krízového štábu presadil v spolupráci s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO) miernejšie podmienky organizovania koncertov a ďalších kultúrnych podujatí. Koncertov populárnej hudby sa to však podľa Nvotovej veľmi netýka.

„Čísla návštevnosti sa síce vrátili späť, ale tie ďalšie opatrenia ako rozostupy, rúška či zákaz predaja drinkov tak či tak úplne znemožňujú rockový koncert, kde ľudia stoja s pivom, pospevujú si, tancujú, tešia sa… Súčasné pravidlá sa teda tak či tak netýkajú mnohých kapiel, ktoré živia osvetľovačov, technikov, zvukárov, stage manažérov, ktorí majú svoje rodiny a hypotéky. Ale super, že môžu fungovať aspoň divadlá a filharmónie,“ uznáva.

Plat každému na účet

Umelci na voľnej nohe podľa Nvotovej prepadli cez všetky sitá. O seba sa však speváčka tak nebojí. „Ja zajtra budem mať pokojne aj päť kreatívnych projektov, ale nie je to len o mne. Čo všetci tí ľudia z ďalších línií, ktorých hudobný priemysel zamestnáva? Ako si majú vyriešiť živobytie oni? To je prúser, a hovoríme tam o stovkách rodín,“ zdôrazňuje.

Momentálne podľa nej neexistuje iné riešenie, ako každému poslať na účet plat. „Každý, kto sa takto živil, by mal dostať aspoň nejakú časť svojho platu na to, aby si zaplatil účty a kúpil jedlo… Možno príde vláda a krízový štáb s lepším riešením, mne zatiaľ žiadne iné nenapadlo. A myslím si, že tie peniaze sú, len záleží na tom, ako sú distribuované – kam, kedy, komu, kto to riadi…,“ vymenúva Nvotová.

Z aktuálnej situácie však umelkyňa nikoho neviní. To, čo vláda teraz robí, je podľa nej len zle zmanažovaný dobrý úmysel. „A našou povinnosťou je sa ozvať, že: ‘Haló, takto nie!‘ Nie je to hejt, len prosba – bavte sa s nami, počúvajte nás a keď do tej kultúry nevidíte, dajte si tam niekoho, kto má o tom, ako to v koncertných kruhoch chodí, predstavu alebo si nás k tomu zavolajte a spýtajte sa…,“ radí hudobníčka.

Umelci k lopate

Nvotovú zároveň nesmierne mrzí, že verejnosť umelcov vo veľkej miere vníma ako tých, ktorí nič poriadne nerobia, len sa zabávajú. „Často sa stretávame s názormi typu: ‘Vidíte, doteraz ste si tu pospevovali, konečne lopatu vám do ruky!‘ Ja si pokojne tú lopatu do ruky zoberiem, ale ona mi pravdepodobne vypadne alebo s ňou niekoho buchnem po hlave, lebo nie som kompetentná mať lopatu v ruke…,“ vtipkuje.

Podľa hudobníčky nemá nikto mandát na to, aby rozhodoval, ktorá profesia je dôležitejšia a ktorá práca hodnotnejšia. Vzdáva hold všetkým, čo ťažko manuálne pracujú, aj tým, ktorí sedia osem hodín v kancelárii. „Všetkých tých ľudí uznávam a v živote by som nikomu z nich nepovedala, že tak ty teraz choď a napriek tomu, že robíš dobre to, čo robíš, rob niečo iné…,“ podotýka Nvotová.

Všetci by podľa nej mali ťahať za jeden povraz. „Sme súčasťou tejto krajiny, tohto sveta a každý s ním máme nejaké spojenie – to, v ktorom sme sa narodili, v ktorom sme vyrastali. My umelci sme si predsa nevybrali, že budeme teraz umelci. To sa nám stalo, skrátka to tak cítime a nemôžeme žiť inak…,“ vyznáva sa.

Zájazdy po skanzenoch socializmu a nový album

Hudobníčka sa však nevzdáva a v rámci svojich aktuálnych možností stále niečo vymýšľa. V novembri plánuje so svojou cestovnou kanceláriou vyraziť po skanzenoch socializmu v Slovenskej republike. „Už máme ten zájazd vybookovaný. Našťastie mám veľmi stabilnú klientelu, ktorá sa mi na zájazdy vracia, lebo vedia, že tam je vždy kopec srandy. Dúfam, že dovtedy nebude lock down,“ smeje sa Nvotová.

Okrem toho pripravuje nový album. Peniaze naň získava predajom pesničiek. „Človek si môže kúpiť pesničku, my ju za tie peniaze nahráme a dotyčný potom dostane kredit na CDčku, na platni, bude tam uvedený ako sponzor pesničky, prípadne ju môže niekomu venovať, dostane podpísané albumy, môže mať doživotný vstup zadarmo na moje koncerty a môže byť prítomný počas nahrávania,“ hovorí Nvotová.

Predaných majú podľa nej už osem z desiatich skladieb, takže väčšinou peňazí na album, ktorý by chceli vydať na jar, už disponujú. V prípade, že predajú všetky skladby, bude Nvotová predávať videoklip. „Kto si ho kúpi, bude si v ňom môcť zahrať,“ avizuje interpretka.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.