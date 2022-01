NY Rangers valcujú tímovým výkonom aj bez Panarina, po triumfe nad Edmontonom sú vo vedení (video)

K víťazstvu ich doviedla súdržnosť

Na víťazstve má veľký podiel aj brankár

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejistov New York Rangers v NHL zdobí sila kolektívu, ktorá sa čoraz viac premieta do želaných výsledkov.Rangers aj bez ruských lídrov - útočníka Artemija Panarina (COVID-19) a brankára Igora Šesťorkina (prepustil miesto Alexandarovi Georgieovi) zdolali Edmonton Oilers 4:1 a so 48 bodmi sa dotiahli na lídra NHL Washington Capitals. Keďže však Rangers majú viac víťazstiev v riadnom hracom čase (12-10), už aj oficiálne sa stali lídrom súťaže."Pred zápasom sa rozprávam so skupinou 20 hráčov, ktorí musia hrať ako jeden tím. Ak to na ľade splnia, dostaví sa výsledok. Súdržnosť nás doviedla k ďalšiemu víťazstvu. Opäť sme sa ako prví ujali vedenia a potom už túto výhodu nepustili z rúk," komentoval tréner NY Rangers Gerard Gallant."Už niekoľko zápasov podávame vskutku tímové výkony. Platí to od prvého útočníka až po posledného obrancu. Na ľade to hučí, každý ide na maximum a má radosť z výkonov celého mužstva," skonštatoval útočník Ryan Strome, ktorý si proti Edmontonu zapísal gól aj dve asistencie.K tretiemu víťazstvu svojho tímu a štvrtej prehre Edmontonu v sérii prispeli aj ďalší dvaja lídri Chris Kreider a Adam Fox. Prvý menovaný strelil už svoj dvadsiaty gól v sezóne a druhý sa zasa dvoma asistenciami dostal na hranicu tridsiatich presných prihrávok v tejto sezóne.Fox ju dosiahol ako tretí hráč v súťaži a prvý obranca. Pred ním je len Connor McDavid s 34 asistenciami, ktorý však v pondelok pred 17-tisíc divákmi v Madison Square Garden vyšiel naprázdno.Dôležitou súčasťou víťazného plánu NY Rangers bol aj brankár Georgiev, ktorý pochytal 33 z 34 pukov, ktoré na neho smerovali. Bulharský rodák si pripísal prvé víťazstvo od 10. decembra, keďže je dlhodobo dvojka za Šesťkorkinom a ešte dva zápasy nútene pauzoval pre koronavírus."Mali sme svojich lídrov, ale aj tak to bol v prvom rade tímový výkon. Proti Edmontonu by nám výkon jedného útoku na víťazstvo nestačil. Dobrá robota od všetkých," zdupľoval tréner NY Rangers Gallant.