Svitkovi sa podarilo na Rely Dakar udržať v elitnej desiatke, obsadil 19. priečku

Svitko zaostal za víťazom pár minút

Na trati je aj Čech Zapletal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Štefan Svitko sa na tohtoročnej edícii Rely Dakar v Saudskej Arábii udržal v utorok v elitnej desiatke celkovej klasifikácie motocyklistov. Tridsaťdeväťročný Žaškovčan v upravenej 3. etape obsadil 19. pozíciu a v priebežnom poradí klesol z ôsmej na deviatu priečku.Najlepšie sa s nástrahami trate so štartom aj cieľom v Al Qaisumah dlhej 636 km s meraným úsekom 255 km vyrovnal portugalský jazdec Joaquim Rodrigues, ktorý dosiahol o 63 sekúnd lepší čas ako Austrálčan Toby Price.Tretí skončil s mankom 74 sekúnd Američan Mason Klein. Štefan Svitko za víťazom zaostal o 7:45 min. Dlho sa na čele držal Austrálčan Daniel Sanders, v závere však taktizoval a do cieľa prišiel na piatej pozícii s mankom 2:55 min. a piaty je aj v celkovom poradí.Pozíciu lídra celkovej klasifikácie si udržal Brit Sam Sunderland, ktorý v utorok obsadil 17. pozíciu. Druhý zostal Francúz Adrien van Beveren, no za britským súperom zaostáva už len o štyri sekundy. Tretí je priebežne Rakúšan Matthias Walkner (+1:30 min). Svitko stráca na Sunderlanda 17:54 min.V súťaži štvorkoliek v utorok dosiahol najlepší čas a priebežným lídrom je Američan Pablo Copetti, no doterajší líder Laisvydas Kancius z Litvy je ešte na trati a môže to všetko zmeniť. Medzi automobilmi v utorok zvíťazil Španiel Carlos Sainz, celkovo však stále vedie Nasser Al-Attiyah z Kataru pred Francúzom Sébastienom Loebom.Al-Attiyaha tentokrát klasifikovali až na ôsmom stupienku. Na trati je ešte Čech Miroslav Zapletal so slovenským navigátorom Marekom Sýkorom. Medzi kamiónmi predpísaný úsek neabsolvoval ešte žiadny stroj, súčasťou posádky Maďara Zsolta Darásziho je aj Slovák Ľubomír Palčo.