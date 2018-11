O akciu Deti na hokej bol v Pezinku veľký záujem

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 18. novembra (TASR) - Nový hokejový klub HK'18 Karpatský Sokol v Pezinku založili v septembri 2018 a už o dva mesiace neskôr v ňom privítali v rámci náboru prvé deti.Akcia Deti na hokej, ktorá sa koná v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), prilákala do novej Arény Pezinok množstvo záujemcov. Nedeľňajšiu slávnosť odprezentoval mentor klubu a zároveň generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.HK'18 Karpatský Sokol začne svoje pôsobenie v sezóne 2018/19, pričom jeho cieľom je postupne vybudovať širokú základňu hokejových hráčov. Aktuálna sezóna je prioritne zameraná na deti narodené v roku 2011 a 2012, každou novou sezónou budú pribúdať mladšie ročníky.povedal pre TASR Šatan.Cieľom je vybudovať stabilný klub s rodinnou atmosférou. Rodičia by sa mali zapojiť aj do klubových činností s výnimkou odborných. Tie budú v kompetencii trénerov. Program Deti na hokej garantuje bezplatné zapožičanie hokejovej výstroje.dodal Šatan.V nedeľu sa na akciu prišli pozrieť nielen chlapci, ale aj dievčatá. Postupne si vyskúšali korčuľovanie a prácu s hokejkou a pukom. Na programe bolo aj korčuľovanie pomedzi kužele a streľba na bránku. Na všetko pozorne dohliadal maskot Gooly.uzavrel Šatan pre TASR.