Slovenský zväz ľadového hokeja vybuduje ďalšie malé hokejové haly

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Liptovský Hrádok 18. novembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa po vybudovaní pilotného Športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku pustí do výstavby malých hál pri základných školách v ďalších mestách. Pribudnúť by ich malo zhruba 30 až 40.O lokalitách pre ďalšie haly by mali rozhodovať v druhej polovici roku 2019. Povedal to prezident SZĽH Martin Kohút po spustení výstavby pilotného centra v Liptovskom Hrádku.SZĽH minulý rok oslovil primátorov a starostov viac ako 150 miest a obcí nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby športového centra. Liptovský Hrádok pristúpil k ponuke najaktívnejšie. Záujem však podľa Kohúta prejavilo ďalších zhruba 120 miest.uviedol Kohút.Vybudovaním športových komunitných centier pri základných školách chce SZĽH umožniť deťom získať prístup k športoviskám a športovaniu v hodinách, ktoré sú im prijateľné.vysvetlil.Výstavba haly v Liptovskom Hrádku by mala trvať niekoľko mesiacov. Spustiť ostrú prevádzku má mesto a hokejový zväz v pláne na začiatku budúceho školského roka.