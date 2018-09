O bikesharing je v Bratislave záujem, no niektoré bicykle už poškodili

Snímka zo spustenia bikesharingu v Bratislave na Hurbanovom námestí 7. septembra 2018. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra (TASR) – O službu zdieľaných bicyklov - bikesharing v Bratislave je zatiaľ záujem. Od jej spustenia v piatok (7.9.) sa do nej zaregistrovalo 6500 ľudí a takmer všetci si zakúpili aspoň jeden program. Užívatelia následne na bicykloch počas uplynulého víkendu absolvovali viac ako 5500 jázd. Úradovali však aj vandali, ktorí poškodili osem bicyklov, ich počet však môže byť ešte vyšší.Počas minulého víkendu bolo v bratislavských uliciach zhruba 200 žltých bicyklov z 550, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii.informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Počas uplynulých dní bola najvyťaženejšia dokovacia stanica bikesharingu na Pribinovej ulici pri tunajšom obchodnom centre.Bicykle pre bikesharing boli skonštruované pre časté použitie rôznymi skupinami užívateľov a mali by odolať aj hrubšiemu zaobchádzaniu. Napriek tomu sa hneď v prvých dňoch objavili prípady ich vedomého poškodzovania, napríklad pedálov či pneumatík. Prevádzkovatelia služby na sociálnej sieti informovali, že poškodených bolo osem bicyklov, no ich celkový počet môže byť aj vyšší.uviedli na sociálnej sieti. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že polícia dokovacie stanice bikesharingu monitoruje, napriek tomu vyzval ľudí, aby volali políciu, ak budú svedkami ničenia bicyklov.Užívatelia by mali vždy pred použitím zdieľaného bicykla skontrolovať jeho technický stav, najmä schopnosť jazdy a funkčnosť bŕzd. Ak je bicykel poškodený a nemôže sa používať, poruchu je potrebné nahlásiť na infolinku 0259505950 alebo prostredníctvom internetovej stránky slovnaftbajk.sk. Servisná spoločnosť následne zabezpečí opravu bicykla.